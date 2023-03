Clássico carioca: onde assistir ao jogo do Flamengo x Vasco hoje (05/03/23)

Jogo do Flamengo e Vasco tem transmissão ao vivo no Brasil. Foto: Reprodução

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do Clássico dos Milhões neste domingo. Flamengo e Vasco protagonizam o duelo mais aguardado da temporada, válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 18h10 (Horário de Brasília).

Se o Flamengo vencer o Vasco no clássico, é campeão da Taça Guanabara, a primeira fase do Carioca. Se empatar, aí não consegue o título.

O jogo do Flamengo e Vasco hoje tem transmissão na BAND, no BandSports e no site da BAND.

3 alternativas para ver Flamengo e Vasco

Dá para acompanhar o Clássico dos Milhões neste domingo de três maneiras:

Assistir jogo do Flamengo hoje na TV aberta: para todos os estados do Brasil, a BAND transmite o clássico entre Flamengo e Vasco na noite deste domingo. Basta sintonizar o canal e assistir sem precisar pagar nada.

Acompanhar clássico hoje na TV paga: o torcedor que já está acostumado a ver tudo na TV fechada pode ligar a televisão no canal BandSports, disponível somente em operadoras por assinatura. A transmissão também vai ser para todo o Brasil.

Jogo do Flamengo e Vasco hoje online: para quem vai estar fora de casa ou simplesmente gosta de ver tudo no celular, é só acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br), se cadastrar com email e senha, clicar na opção "Ao vivo" e, daí, dar o play na retransmissão da emissora ao vivo. Lembrando que é de graça e não precisa pagar para se cadastrar.

Quantos Brasileirão o Flamengo tem?

Onde vai ser o Clássico dos Milhões hoje?

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber o jogo do Flamengo e Vasco neste domingo, 5 de março, pela décima rodada do Campeonato Carioca. É clima de final para os elencos, visto que o Rubro-Negro pode levantar o caneco da Taça Guanabara se vencer o duelo.

O Maracanã é o maior estádio do Brasil, com capacidade para 78 mil torcedores. Na última terça-feira, o espaço recebeu a partida de volta na final da Recopa Sul Americana entre Flamengo e Independiente del Valle. Nos pênaltis, o time equatoriano levou a melhor.

O jogo tem início às 18h10, horário de Brasília.

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Escalações de Flamengo e Vasco

Os times de Flamengo e Vasco devem entrar em campo da seguinte maneira:

Escalação do jogo do Flamengo:

Santos (Goleiro)

Fabrício Bruno (Lateral)

David Luiz (Zagueiro)

Ayrton Lucas (Lateral)

Varela (Lateral)

Gerson (Meia)

Vidal (Meia)

Thiago Maia (Volante)

Everton Ribeiro (Meia)

Arrascaeta (Atacante)

Gabigol (Atacante)

Escalação do jogo do Vasco:

Léo Jardim (Goleiro)

Pumita Rodríguez (Lateral)

Miranda (Zagueiro)

Léo Pelé (Lateral)

Lucas Piton (Lateral)

Rodrigo (Meia)

Andrey Santos (Meia)

Jair (Volante)

Gabriel Pec (Atacante)

Alex Teixeira (Atacante)

Pedro Raul (Atacante)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Leia também

Quantas Libertadores o Flamengo tem?