Jogo do Real Madrid hoje ao vivo: onde vai passar e horário (07/11/22)

Para buscar a liderança do Campeonato Espanhol, o jogo do Real Madrid hoje vai ser contra o Rayo Vallecano nesta segunda-feira, 07 de novembro, na 13ª rodada da competição, no Estádio de Vallecas. O confronto começa às 17h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão da ESPN e Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN transmite com exclusividade para todos os estados do país ao vivo.

Outra opção é assistir no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Você pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Como vem as equipes Rayo Vallecano e Real Madrid hoje?

O Rayo Vallecano contabiliza quatro rodadas sem perder no Campeonato Espanhol. Em nono lugar na tabela com 18 pontos, contabiliza cinco vitórias, três empates e quatro derrotas na temporada. Se vencer, o elenco pula apenas uma posição rumo à parte de cima da classificação.

Do outro lado, o Real Madrid precisa da vitória nesta segunda-feira para assumir a liderança novamente no Campeonato Espanhol. Com apenas dois pontos de diferença para o Barcelona, com dois pontos de diferença, o Real contabiliza 10 vitórias, dois empates e nenhuma derrota com 32 pontos. Nas oitavas de final da Champions vai enfrentar o Liverpool.

Escalações:

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; García, Catena, Lejeune, Balliu; Valentín, Comesaña, Álvaro García, Trejo; Palazón e Camello.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Modric; Valvede, Benzema e Vini Junior.

Martín e Pozo estão fora por lesões.

Já o técnico Ancelotti não tem novos desfalques.

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

Dez partidas foram disputadas pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Barcelona, Osasuna, Real Valladolid, Mallorca e Girona venceram na rodada do fim de semana.

Confira os resultados da rodada.

Girona 2 x 1 Athletic Bilbao

Getafe 0 x 0 Cádiz

Real Valladolid 2 x 1 Elche

Celta de Vigo 1 x 2 Osasuna

Barcelona 2 x 0 Almería

Atlético de Madrid 1 x 1 Espanyol

Villarreal 0 x 2 Mallorca

Real Sociedad 1 x 1 Valencia

Betis 1 x 1 Sevilla

