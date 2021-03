Jogos ao vivo na TV hoje (26/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, 26 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, a Copa do Brasil recebe três jogos. Enquanto isso, o Fluminense entra em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Jogos ao vivo na TV hoje – Copa do Brasil

Pela primeira fase da competição, duas partidas acontecem nesta sexta-feira (26). Entretanto, o Corinthians também joga hoje, mas pela segunda fase da competição. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo jogos de hoje na TV.

Ypiranga x Santa Cruz – 15h30 – Sportv

Jaraguá x Manaus – 15h30 – CBF TV

Corinthians x Retrô – 21h30 – Sportv

Campeonato Carioca

Começando a sexta rodada, um único jogo acontece hoje. O Fluminense pode empatar com o líder Flamengo se garantir a vitória neste confronto. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Fluminense x Volta Redonda – 16h – PPV do Campeonato Carioca

