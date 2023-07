Jogos da Copa do Mundo Feminina sábado na 1ª rodada 2023

Jogos da Copa do Mundo Feminina sábado na 1ª rodada 2023

A Copa do Mundo Feminina FIFA apresenta neste sábado, 22 de julho, três partidas da fase de grupos onde cada vitória dá três pontos e o empate um. Com transmissão na televisão e internet, veja a programação de jogos neste sábado para assistir.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje

Três confrontos serão disputados na Copa do Mundo Feminina neste sábado, 22 de julho, durante a primeira rodada da fase de grupos. O Brasil só estreia na próxima segunda-feira, contra o Panamá.

A rodada tem início às 04h, horário de Brasília, com o duelo entre Zâmbia e Japão. As japonesas conquistaram o primeiro e único título em 2011, enquanto as adversárias querem a primeira taça. Mais tarde, a Inglaterra enfrenta o Haiti e a Dinamarca joga contra a tradicional China.

Veja a agenda completa do sábado na Copa do Mundo Feminina e como acompanhar.

Zâmbia x Japão - Jogos da Copa do Mundo

Data: sábado, 22/07

Horário: 04h

Local: FMG Stadium Waikato, na Nova Zelândia

Onde assistir: Sportv, Globoplay, GE, CazéTV e FIFA+

Inglaterra x Haiti

Data: sábado, 22/07

Horário: 06h30

Local: Estádio Suncorp, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Dinamarca x China

Data: sábado, 22/07

Horário: 09h

Local: Estádio HBF Park, na Austrália

Onde assistir: Sportv, Globoplay, GE, CazéTV e FIFA+

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira estreia na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá pela primeira rodada do grupo F na Copa do Mundo Feminina. A bola rola às 08h, horário de Brasília, no Estádio Hindmarsh, na Austrália.

A treinadora Pia Sundhage convocou atletas que atuam no futebol brasileiro e internacional, desde Marta, a melhor jogadora do mundo por seis vezes, e jovens como Ary Borges, do Racing. Confira a convocação da Seleção Brasileira completa de Pia aqui.

Além de Brasil, também estão no grupo F o Panamá, França e Jamaica. Vão ser três rodadas em pontos corridos, onde os dois primeiros seguem para as oitavas de final.

Segunda-feira, 24/07 - Brasil x Panamá às 08h

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, CazéTV, FIFA+ e GE

Quais são os grupos da Copa do Mundo?

Pela primeira vez, trinta e duas seleções jogam o Mundial da FIFA de futebol feminino. Elas foram divididas em oito grupos de quatro na primeira fase. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final.

Sob o tradicional sistema de pontos corridos, a vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados.

GRUPO A: Suíça, Nova Zelândia, Noruega e Filipinas

GRUPO B: Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda

GRUPO C: Espanha, Japão, Zâmbia e Costa Rica

GRUPO D: China, Haiti, Dinamarca e Inglaterra

GRUPO E: Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã

GRUPO F: Brasil, França, Jamaica e Panamá

GRUPO G: Argentina, Itália, Suécia e África do Sul

GRUPO H: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos

Leia também:

Além da Globo, onde vai passar a Copa do Mundo Feminina 2023