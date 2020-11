Jogos de futebol na TV: saiba onde assistir as partidas desta segunda (2)

A segunda-feira, 2 de novembro, está recheada de jogos dos mais variados campeonatos. Dessa forma, saiba onde assistir aos jogos de futebol na TV.

No Brasileirão, o Galo visita o Palmeiras para tentar vencer e assim, quem sabe, diminuir a diferença entre os dois primeiros colocados. Já no Inglês, o Leicester precisa do resultado se quiser alcançar o G4.

Brasileirão Série A – Jogos de futebol na TV

Palmeiras x Atlético-MG – 17h – Premiere

Grêmio x Bragantino – 20h – Sportv (Menos para Rio Grande do Sul) e Premiere

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Todas as partidas da Turner do Campeonato Brasileiro serão transmitidas pelo canal por assinatura TNT.

Brasileirão Série B

Ponte Preta x Figueirense – 17h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série D

A partida tem transmissão na tv aberta. Entretanto, você também pode assistir pelo site oficial da CBF.

Ferroviária x Mirassol – 15h- TV Brasil / CBF Brasil

Brasileiro Sub-20

Athletico-PR x Vasco – 15h – Sportv – Jogos de futebol na TV

Campeonatos Internacionais -Jogos de futebol na TV

Chinês

Guangzhou Evergrande x Beijing Guoan – 08h30 – ESPN Brasil

Alemão

Todos os jogos da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Portanto, você deve baixar a plataforma, ou acessar o site oficial.

Hoffenheim x Union Berlin – 16h30

Inglês

Fullham x West Bromwich – 14h30 – ESPN Brasil – Jogos de futebol na TV

Leeds x Leicester – 17h – ESPN Brasil

Italiano

Verona x Benevento – 16h45 – EI Plus

Português – Jogos de futebol na TV

Boavista x Benfica – 18h – Fox Sports

Além dos jogos de futebol na TV, você também vai gostar de ler: