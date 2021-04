Jogos de hoje na TV (02/04): onde assistir ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, 2 de abril, partidas decisivas de campeonatos internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No Campeonato Espanhol, enquanto uma equipe briga para alcançar o topo da tabela, a outra tem que se afastar da lanterna. Enquanto isso, a segunda divisão do futebol inglês também traz jogos.

Sexta-feira, 02 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV – Campeonato Espanhol

Abrindo a 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Levante recebe o lanterna da tabela, o Huesca, em busca dos três pontos para continuar subindo na classificação e, assim, quem sabe, garantir uma vaga em competições do ano que vem. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Levante x Huesca – 16h – Fox Sports

Campeonato Inglês

A 39ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Inglês dá início nesta sexta-feira com nove partidas. Entretanto, somente uma tem transmissão na TV. Entretanto, todos os jogos da rodada possuem transmissão no serviço de streaming Watch ESPN. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje.

Bristol City x Stoke City – 11h

Wycombe Wanderes x Blackburn – 11h

Milwall x Rotherham – 11h

Derby County x Luton Town – 11h

Cardiff x Nottingham Forest – 11h

Watford x Sheffield Wednesday – 11h

Preston x Norwich – 11h

Bournemouth x Middlesbrough – 11h

QPR x Coventry City – 11h

Barnsley x Reading – 13h30 – ESPN HD

Birmingham x Swansea – 16h

Além disso, você também vai gostar de ler:

Acompanhe o futebol nacional e internacional no DCI.