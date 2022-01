Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol nesta segunda – 10/01

Abrindo a semana, a segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, apresenta uma programação de futebol com confrontos nacionais e internacionais para agitar o dia do torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir seguindo o horário de Brasília na televisão e também online.

Onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, enquanto apenas as competições regiões como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Espanha, o futebol continua com as partidas, enquanto os campeonatos recomeçam em nova rodada.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Atlético-MT x Monte Azul – 11h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Aquidauanense x Guarani – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Jacuipense x Fast Clube – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

São José x XV de Piracicaba – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Concórdia x Ituano – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Fluminense-PI x RB Bragantino – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Santana x Guarulhos – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Volta Redonda x Mauaense – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Canaã x Portuguesa Santista – 13h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Votuporanguense x Bahia – 13h15 – Youtube do Paulistão

Tanabi x Vila Nova – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Matonense x Fluminense – 15h15 – SporTV

Manthiqueira x Vitória – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

União Suzano x Fortaleza – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Jaguariúna x ABC – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

São Raimundo x Portuguesa – 15h15 – SporTV 2

Flamengo-SP x Avaí – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Mauá x Atlético-GO – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Juventus x CRB – 15h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Camaçariense x Santo André – 17h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

União Mogi x Internacional – 17h30 – SporTV

Confiança x Ponte Preta – 17h45 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Resende x River-PI – 17h45 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Audax x Joinville – 19h15 – TV Paulistão Play / Eleven Sports

Francana x Juvnetude – 20h – TV Paulistão Play / Eleven Sports

São José x Corinthians – 20h – SporTV

Campeonato Espanhol

Espanyol x Elche – 17h – Fox Sports

Campeonato Português

Gil Vicente x Vitória SC – 17h15 – Sem transmissão

Campeonato Italiano

Torino x Fiorentina – 13h – Star +

Copa Africana das Nações

Senegal x Zimbábue – 10h – Youtube da CAF

Guiné x Malawi – 13h – Youtube da CAF

Marrocos x Gana – 13h – Youtube da CAF

Comores x Gabão – 16h – Youtube da CAF

Copa da Inglaterra

Manchester United x Aston Villa – 16h55 – ESPN Brasil

Campeonato Indiano

Mumbai City FC x Bengaluru FC – 11h – OneFootball

