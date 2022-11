Jogos do Brasil Ladies Cup 2022 hoje: onde assistir nesta terça (08/11)

O Brasil Ladies Cup, pequeno torneio de futebol feminino, tem início nesta terça-feira, 08 de fevereiro, com dois embates na primeira rodada. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, a competição traz oito equipes, sendo seis do futebol brasileiro na disputa. Saiba quais os jogos do Brasil Ladies Cup 2022 hoje e como assistir.

Quais são os jogos do Brasil Ladies Cup 2022 hoje?

O torneio Brasil Ladies Cup apresenta dois jogos nesta terça-feira, 08 de novembro, pela primeira rodada da edição neste início de temporada.

Oito equipes disputam o torneio de futebol feminino. O Flamengo é quem abre a rodada contra o Universidad de Chile, na Arena Fonte Luminosa. Enquanto isso, o São Paulo joga contra a Ferroviária também em Araraquara, mas contra a Ferroviária.

Confira quais os jogos do Brasil Ladies Cup 2022 hoje e como assistir.

PRIMEIRA RODADA:

Universidad de Chile x Flamengo

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (15h30)

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

São Paulo x Ferroviária (18h30)

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Como funciona o Brasil Ladies Cup 2022?

O Brasil Ladies Cup é um torneio de futebol feminino disputado no interior paulista, entre Araraquara e Jaú. Esta é apenas a segunda edição da competição, com oito times divididos em dois grupos de quatro cada.

Entre os oito participantes, seis são brasileiros e apenas dois internacionais. Flamengo, Ferroviária, São Paulo, Universidad de Chile, Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético de Madrid jogam o torneio este ano.

O torneio traz a fase de grupos entre os oito participantes. Entre três rodadas por pontos corridos, somente o líder de cada grupo avança para a grande final da temporada, em partida única.

A decisão entre os dois times finalistas vai acontecer em 15 de novembro, terça-feira.

Grupos do Brasil Ladies Cup

As equipes de Flamengo, Ferroviária, São Paulo, Universidad de Chile, Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético de Madrid foram divididas em dois grupos de quatro no Brasil Ladies Cup.

Em três rodadas, elas disputam os três pontos para garantirem a liderança em busca da final.

GRUPO A:

Ferroviária

Flamengo

São Paulo

Universidad de Chile

GRUPO B

Palmeiras

Atlético de Madrid

Internacional

Santos

