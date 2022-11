Jogos do Campeonato Pernambucano Série A2 hoje: onde assistir (08/11)

A terceira fase do Campeonato Pernambucano na Série A2 começa nesta terça-feira, 08 de novembro. Quatro confrontos serão disputados a partir das 15h (Horário de Brasília), em diferentes cidades no estado. Com transmissão gratuita, confira os jogos do Campeonato Pernambucano Série A2 hoje e como assistir.

Onde assistir aos 4 jogos do Campeonato Pernambucano Série A2 hoje

Quatro jogos do Campeonato Pernambucano Série A2 hoje serão disputados na primeira rodada da terceira fase nesta terça-feira.

Segunda divisão, o torneio estadual é organizado pela FPF, Federação Pernambucana de Futebol. Quem vencer garante a vantagem na terceira fase.

Confira quais os jogos do Campeonato Pernambucano Série A2 hoje e quais tem transmissão.

PRIMEIRA RODADA DA TERCEIRA FASE:

Vera Cruz x Central

Estádio Ademir Cunha, às 15h

Onde assistir: Youtube da FPF

Maguary x Petrolina

Estádio Arthur Tavares Melo, às 15h

Onde assistir: Sem transmissão

Ferroviário do Cabo x Belo Jardim

Estádio Municipal Gileno de Carli, àS 15h

Onde assistir: Sem transmissão

Porto PE x Vitória PE

Estádio Antônio Inácio de Souza, às 15h

Onde assistir: Sem transmissão

Como funciona o Campeonato Pernambucano da Série A2?

A Segunda Divisão do Campeonato Pernambucano começa com a primeira fase entre 24 equipes do estado divididas entre quatro grupos de sete e seis. Em sete rodadas, apenas os quatro melhores de cada grupo avançaram até a fase seguinte.

Na segunda fase, os dezesseis times pernambucanos foram novamente divididos em quatro grupos de quatro, onde jogaram por três rodadas. Aqui, apenas os dois melhores seguiram vivos. Na terceira fase, oito equipes são divididas em dois grupos onde disputam por três rodadas o acesso.

Pela terceira fase, somente os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso para a Série A1 do Campeonato Pernambuco na próxima temporada. Na semifinal, os elencos jogam em partida única até a final. A decisão, entretanto, é feita em jogos de ida e volta.

Grupos da terceira fase do Pernambucano A2

Com o fim da primeira e segunda fase da competição pernambucana, a terceira fase traz oito equipes na disputa pela classificação até a semifinal.

Os dois melhores de cada grupo na terceira fase garantem o acesso, além de disputarem a semifinal. Confira todos os grupos do Campeonato Pernambucano A2 na terceira fase.

GRUPO I

Central

Porto PE

Vera Cruz

Vitória PE

GRUPO J

Belo Jardim

Ferroviário do Cabo

Maguary

Petrolina

