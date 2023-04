Assistir online o jogo do Fluminense na Libertadores hoje - 18/04

O Fluminense está invicto há quatro jogos. Nesta terça-feira, entra em campo para enfrentar o The Strongest na segunda rodada da Libertadores e, dessa maneira, permanecer na liderança do grupo D. O jogo do Fluminense na Libertadores hoje será no Maracanã, às 19h, com transmissão ao vivo.

VEJA TAMBÉM: onde assistir São Paulo x Puerto Cabello

Transmissão jogo do Fluminense na Libertadores online

O jogo do Fluminense na Libertadores tem transmissão no Paramount+ ao vivo às 19h. O serviço de streaming está disponível para assinantes.

Nesta terça-feira, nenhum canal de televisão vai exibir a partida da Libertadores. A única opção para acompanhar é a plataforma de streaming, disponível no site (www.paramountplus.com) e os aplicativos em dispositivos móveis com acesso à internet.

É preciso desembolsar R$ 19,90 por mês para assistir os jogos da competição no streaming. Entre no site, preencha o cadastro e torne-se assinante para acompanhar as rodadas da Libertadores.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo do Fluminense na Libertadores: Paramount+

The Strongest é principal time da Bolívia

Esta é a primeira vez que o Fluminense enfrenta o The Strongest. O elenco é sediado em La Paz, na Bolívia, o que torna o desafio de enfrentar o clube na casa deles ainda mais complexo.

Quando o The Strongest é o mandante do confronto, o time adversário tem que saber que 3.600m de altitude da capital boliviana, em La Paz, faz a diferença. Muitas vezes o The Strongest tem vantagem porque já está acostumado a jogar assim.

No Campeonato Boliviano aparece na vice-liderança com 19 pontos, somados em seis vitórias e um empate, sem derrotas na temporada. Na temporada passada o The Strongest foi campeão boliviano, garantindo a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Como funciona a Libertadores 2023

Trinta e dois clubes disputam a fase de grupos da Libertadores este ano. Organizada pela Conmebol, a competição é a principal do futebol sul-americano.

Mas antes dos grupos, a fase preliminar, também chamada de Pré-Libertadores, dá quatro vagas para os grupos na temporada. Formados os classificados, o sorteio da Conmebol forma todos os oito grupos de quatro.

A primeira fase é formada em pontos corridos onde cada chave se enfrentam por seis rodadas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para a Sul-Americana. Daí vem as quartas de final, semifinal e a final.

Somente a final é jogada em partida única, todos os outros combates são realizados em ida e volta.

Escalações de Fluminense x The Strongest

Fluminense: Fábio; Marcelo, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo; André, Alexsander, Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

The Strongest: Viscarra; Arrascaita, Castillo, Jusino, Roca Avellanada; Quiroga, Ursino, Chura; Ortega, Isnaldo e Triverio.

O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, está sem Alan, Martinelli, Jorge, Marrony e Gustavo, todos por lesões. Os anfitriões não contam com novas baixas para o duelo desta terça-feira.

SAIBA | Por que o Cano faz o L? Entenda a comemoração