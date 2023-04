Como assistir online o jogo do Galo hoje Libertadores (18/04)

Tem duelo de brasileiros na hoje! Athletico Paranaense e Atlético Mineiro disputam a segunda rodada do grupo G da Libertadores nesta terça-feira, 18 de abril, em busca da primeira vitória na competição. Com início às 21h, o jogo do Galo hoje vai ser na Arena da Baixada, na capital paranaense.

O Furacão empatou com o Alianza Lima na rodada de estreia, enquanto o Galo perdeu para o Libertad.

O árbitro Pablo Echavarria, argentino, foi o escolhido para apitar o jogo do Galo nesta terça-feira, na segunda rodada da Libertadores, contra o Athletico PR. Ele será auxiliado pelos argentinos Juan Belatti e Diego Bonfa.

No VAR, árbitro de vídeo, o argentino Hector Paleta será responsável por revisar todos os lances que envolvem possível pênalti, falta e cartão vermelho.

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje online

O jogo do Galo hoje na Libertadores será transmitido na ESPN e Star Plus ao vivo com exclusividade.

Jogo do Galo hoje na TV aberta: nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo entre Athletico PR e Atlético Mineiro nesta terça-feira. O calendário de transmissões prevê apenas uma partida.

Assistir Athletico PR x Atlético MG hoje na TV paga: o canal ESPN vai transmitir o clássico brasileiro nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir Galo online hoje: para assistir online, o torcedor pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Só quem paga o valor é que pode acompanhar o jogo do Galo hoje.

Como assistir o Star+?

O Star Plus é uma plataforma de streaming da Walt Disney sob demanda. Não tem apenas filmes, séries, documentários e desenhos como também disponibiliza a transmissão ao vivo dos canais ESPN, responsável por transmitir esportes no Brasil.

São três opções de assinatura: o pacote normal por R$ 32,90 por mês, o combo com o Disney+ por R$ 45,90 e o pacote com o Disney e Lionsgate+ por R$ 55,90 na mensalidade. Só assinantes tem acesso na programação.

Dá para assistir no celular, Android ou iOS, tablet, smartv e em outros dispositivos com acesso a internet. Abra o aplicativo, clique em "entrar" e digite o seu email e a senha de usuário. Para se tornar assinante é só acessar o site e clicar em "assine agora".

Escalações de Athletico PR x Atlético MG

Athletico PR: Bento; Pedrinho, José Ivaldo, Khellven, Pedro Henrique; Fernandinho, Erick, Canobbio; David Terans, Cuello e Vitor Roque.

Atlético MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Rubens, Jemerson; Edenilson, Zaracho, Igor Gomes; Pavon, Hulk e Paulinho.

O zagueiro Thiago Heleno cumpre suspensão porque foi expulso na estreia contra o Alianza. Enquanto isso, o treinador Paulo Turra não poderá contar com Marcelo Cirino, Kaique Rocha e Alex Santana, lesionados.

O técnico do Galo, Eduardo Coudet, ainda não tem Guilherme Arana, Alan Kardec, Allan, Igor Rabello e Vargas, todos no departamento médico.

Classificação do grupo G na Libertadores

Com o fim da primeira rodada na fase de grupos da Libertadores, o paraguaio Libertad ocupa a liderança com três pontos depois de ganhar do Atlético Mineiro.

Alianza Lima e Atheltico estão empatados com um ponto cada, já que na rodada de estreia não saíram da igualdade no tempo normal. Já o Atlético é o único que está sem pontos.

GRUPO G

1 Libertad - 3 pontos

2 Alianza Lima - 1 ponto

3 Athletico PR - 1 ponto

4 Atlético MG - 0 pontos

Quando o Galo vai jogar na Arena MRV?

A diretoria do Atlético Mineiro ainda não sabe quando o time vai jogar na Arena MRV, a casa do Galo. Inaugurada no último fim de semana com a presença de ídolos do clube e também do presidente da CBF, o desejo é que o elenco possa jogar já no segundo semestre de 2023, entre julho e agosto, de acordo com o portal GE.

A capacidade da Arena MRV é de 46 mil lugares, mas também vai receber festivais, shows de música e até eventos particulares. O valor gasto até aqui para o Atlético é de R$ 950 milhões, de acordo com o site Goal.

