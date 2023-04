Horário do jogo do Palmeiras + transmissão da Libertadores hoje, dia 20 de abril

Nesta quinta-feira, 20 de abril, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño para a partida da segunda rodada do grupo C da Libertadores. O jogo do Palmeiras vai ser no Estádio do Morumbi porque o Allianz está ocupado com show de rock, mas a massa verde irá comparecer em peso.

O Verdão está no grupo C da Libertadores com o Cerro Porteño, Bolívar e Barcelona de Guayaquil.

Horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores

O jogo do Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores começa às 21h, nove da noite, pelo Horário de Brasília, nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023.

O duelo classificatório é válido pela segunda rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América.

Como o Allianz Parque está ocupado porque recebe festival de música, o Verdão decidiu mandar o jogo desta quinta para o Morumbi, também na capital paulista.

Onde vai passar Palmeiras hoje ao vivo

O canal pago ESPN e o streaming Star Plus transmitem o jogo do Palmeiras hoje. O duelo da Libertadores tem exclusividade na TV paga e nenhum canal aberto vai exibir.

Se você tem a televisão por assinatura via satélite pegue o seu controle remoto e ligue na ESPN. Verifique o horário no relógio e curta ao vivo de qualquer lugar do Brasil.

Mas se você não tem a TV paga, é só entrar no Star Plus. O serviço de streaming sob demanda da Disney disponibiliza a retransmissão do jogo do Palmeiras hoje. Mas como assistir ao vivo? Entrando no site ou no aplicativo.

O Star Plus está disponível no aplicativo do celular, tablet, videogame ou smartv (Amazon Fire, Android, Apple TV, Chromecast, LG e Samsung).

Quando Rony volta a jogar?

O atacante Rony volta a jogar pelo Palmeiras entre maio e agosto deste ano. Após operar o braço no dia 10 de abril, o técnico Abel Ferreira estipulou o prazo de seis semanas para ele se recuperar, isto é, entre 12 a 15 jogos.

A recuperação total de Rony deve durar entre um mês e meio, mas tudo depende dos treinos e do momento em que o jogador do Verdão se sentir 100% fisicamente para jogar.

Rony se machucou antes da final do Campeonato Paulista contra o Água Santa. Ele entrou em campo com dores, mas foi operado dias depois do título.

Jogos do Palmeiras na Libertadores

No grupo C, o Palmeiras vai jogar seis partidas na Libertadores de abril até agosto. O Verdão vai enfrentar o Cerro Porteño, Barcelona e Bolívar duas vezes, uma como mandante e a outra fora de casa.

Para avançar de fase precisa ocupar a liderança ou a segunda posição do grupo.

Bolívar 3 x 1 Palmeiras - 1ª rodada

Quarta-feira, 05/04

Palmeiras x Cerro Porteño - 2ª rodada

Quinta-feira, 20/04 às 21h

Barcelona SC x Palmeiras - 3ª rodada

Quarta-feira, 03/05 às 21h30

Cerro Porteño x Palmeiras - 4ª rodada

Quinta-feira, 25/05 às 21h

Palmeiras x Barcelona SC - 5ª rodada

Quarta-feira, 07/06 às 21h30

Palmeiras x Bolívar - 6ª rodada

Quinta-feira, 29/06 às 21h

Conheça a história do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e já deixou sua marca na história da Copa Libertadores da América. O Verdão foi campeão da competição continental em 1999, 2020 e 2021.

Em 1999, o Palestra Itália conquistou seu primeiro título da Libertadores em uma campanha histórica. Comandados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, os jogadores do Verdão passaram por times como Corinthians, Vasco e River Plate para chegar à final contra o Deportivo Cali, da Colômbia. Na grande decisão, o Palmeiras venceu os dois jogos e se sagrou campeão da América.

Já em 2020, o Palmeiras repetiu a dose e conquistou seu segundo título da Libertadores. Sob o comando do técnico português Abel Ferreira, o Verdão superou adversários como o River Plate, nas semifinais, e o Santos, na grande final, para levantar a taça novamente.

Em 2021, conquistou o seu terceiro título na competição, em jogo contra o Flamengo, vencendo por 2x1 o time carioca na prorrogação da partida. O gol decisivo, marcado pelo atacante Deyverson aos 95 minutos do jogo.

Com sua tradição e história na competição, o Palmeiras segue em busca de novas conquistas na Copa Libertadores 2023 e busca se firmar como um dos grandes clubes do continente.

