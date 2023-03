Jogo do Goiás hoje na Copa do Brasil: onde vai passar e como assistir (15/03)

O Goiás faz uma campanha excelente no estadual. Para manter o sucesso na temporada, terá o importante desafio contra a Águia de Marabá nesta quarta-feira, 15 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Goiás hoje vai ser no Estádio Zinho de Oliveira, no Pará.

Em duelo único, quem vencer avança para a terceira fase da Copa do Brasil e elimina o rival. Em caso de empate, os pênaltis vão decidir quem será o ganhador.

Assistir o jogo do Goiás hoje ao vivo na Copa do Brasil

O jogo do Goiás hoje tem transmissão no Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura, para todo o Brasil nesta quarta-feira. Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma para assistir.

O Amazon Prime é o serviço de streaming de entretenimento e esportes da Amazon. O torcedor precisa desembolsar R$ 14,90 por mês ou R$ 119 no ano para ter acesso ao catálogo de filmes, séries, documentários, canais ao vivo e futebol.

Acompanhe o passo a passo de como acessar o Prime Video.

Quem já é assinante pode assistir o Amazon Prime Video no site ou no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv como, quando e onde quiser. Para se tornar assinante, basta acessar o site (www.primevideo.com) e clicar em "Experimente 30 dias grátis". Em seguida, faça o seu cadastro no site da Amazon e, depois, escolha qual pacote quer assinar. Completo o cadastro, é só acessar a plataforma e sintonizar ao vivo.

Premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

Se o Goiás vencer o Águia de Marabá nesta quarta-feira, garante a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil na temporada. No total, 32 times disputam a etapa, sendo os 20 da segunda fase e os outros doze clubes que entram diretamente.

O sorteio da CBF, ainda sem data, vai decidir cada um dos jogos da terceira etapa. Os clubes são separados em dois potes, com dezesseis cada, seguindo as posições de cada um no Ranking da CBF. Os jogos da terceira fase são disputados em ida e volta.

É importante saber que não tem gol fora de casa. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem segue vivo na briga da competição.

Copa Verde, Brasileirão Sub-20, Goianão e Copa do Brasil! 👊🏼 🗓️ Confira os próximos cinco jogos do #MaiorDoCentroOeste neste mês de março! pic.twitter.com/yFZYBQKJdK — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 6, 2023

Na Copa do Brasil, estão classificados para a terceira fase os times o Brasil de Pelotas, Remo, Bahia, Náutico, Santos, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto.

Restam treze partidas a serem disputadas na segunda etapa da competição mais democrática do futebol brasileiro. Lembrando que não há prorrogação na segunda fase, o empate na soma dos gols leva à disputa de pênaltis dentro de campo.

O time fatura R$ 1,7 milhão se passar de fase, mas só se for da Série A do Brasileirão. Os clubes da série B vão receber R$ 1,4 milhão, enquanto as demais divisões levam o total de R$ 900 mil.

