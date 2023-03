Jogo do Galo hoje onde assistir ao vivo na Libertadores (08/03/2023)

O Atlético Mineiro viaja até a Colômbia para enfrentar o Millonarios, válido pela partida de ida na terceira fase preliminar da Libertadores. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Galo hoje vai ser no Estádio El Campín. A transmissão vai ser na TV paga e na internet de graça.

Este é o jogo de ida na terceira fase. A partida de volta está marcada para 15 de março, quarta-feira, no mesmo horário pelo Estádio do Mineirão.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje na Libertadores

O jogo do Galo hoje tem transmissão na ESPN, na TV paga, e nas plataformas de streaming Star Plus, GloboPlay e GE ao vivo nesta quarta-feira, para todo o Brasil.

Na TV paga, o torcedor pode assistir do conforto do seu sofá de casa caso seja assinante das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Entre em contato com o operador para obter o canal caso não tenha.

Já o Star Plus é o serviço de streaming da Disney. A plataforma retransmite as imagens para quem é assinante no site (www.starplus.com) ou nos aplicativos do celular, tablet, computador e smartv. Os pacotes vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Quem não é assinante de nenhuma das opções pode acompanhar de graça na internet. Isso porque o GE, site de notícias da Rede Globo, e o GloboPlay, vão transmitir as imagens da partida ao vivo para quem também não é assinante.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email, senha e nome completo e dar play na partida.

Escalações de Millonarios x Atlético MG

Para o jogo de ida nesta quarta-feira, as equipes devem escalar seus jogadores da seguinte forma:

Escalação do Millonarios hoje: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Bertel; Daniel Giraldo, Vásquez, Oscar Cortés, Silva; Cataño e Leonardo Castro.

Escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô; Allan, Edenílson, Patrick, Pedrinho; Paulinho e Hulk.

Como funciona a fase preliminar da Libertadores?

A fase preliminar da Libertadores é disputado em três etapas: a primeira, segunda e a terceira rodada. Os times brasileiros só a partir da segunda. As três fases são disputadas em ida e volta, onde em caso de empate a disputa de pênaltis define quem segue na competição.

A primeira fase da Pré-Libertadores traz seis equipes. Os três vencedores vão para a segunda fase, se juntando aos outros treze times. Daí, os oito avançam para a terceira fase preliminar, de onde vão sair os quatro classificados para a fase de grupos.

Ao fim, os quatro vencedores da terceira fase preliminar se juntam aos 28 elencos já classificados para disputarem a fase de grupos. O sorteio da Conmebol que define os oito grupos está marcado para 22 de março, quarta-feira, com horário a ser confirmado.

