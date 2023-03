Que horas é o jogo do Galo hoje na Libertadores: transmissão ao vivo e online (08/03)

Depois de superar o Carabobo, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira, 8/3, pela partida de ida na terceira fase preliminar da Libertadores. Desta vez, o jogo do Galo hoje vai ser contra o Millonarios às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio El Campín, na Colômbia.

Este é apenas o primeiro jogo da terceira fase. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 15 de março, no Mineirão, em Belo Horizonte, no mesmo horário.

Horário do jogo do Galo hoje

O jogo entre Millonarios e Atlético MG hoje na terceira fase da Pré-Libertadores vai começar às 21h30, nove e meia da noite, no horário de Brasília nesta quarta-feira.

Na Colômbia, o horário de início vai ser às 19h30, já que Brasília está 2 horas à frente de Colômbia.

Nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha, a partida tem início às 20h30, horário local.

Onde vai passar Millonarios e Atlético MG hoje

ESPN, Star Plus, GloboPlay e GE vão transmitir o jogo do Galo hoje na Libertadores. O embate tem transmissão ao vivo para todo o Brasil na TV paga e entre os serviços de streaming na internet.

Entre as operadoras de TV por assinatura, o canal ESPN vai exibir o embate nesta quarta-feira com exclusividade, disponível somente para quem tem a emissora na programação. Entre em contato com o operador para comprar os canais ESPN também.

Já o Star Plus, serviço de streaming da Disney, exibe as imagens do confronto para os assinantes. É preciso ser assinante para assistir no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Para ver de graça na internet basta acessar o GE, site de notícias da Rede Globo, e o GloboPlay. Não precisa ser assinante, basta acessar a plataforma no site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email, senha e nome completo e assistir a partida.

Escalações de Millonarios x Atlético MG

As equipes devem entrar em campo nesta quarta-feira na Libertadores da seguinte forma:

Escalação do jogo do Millonarios hoje: Álvaro Montero;

Elvis Perlaza,

Andrés Llinás,

Juan Pablo Vargas,

Bertel;

Daniel Giraldo,

Vásquez,

Oscar Cortés,

Silva;

Cataño,

Leonardo Castro.

Escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson;

Saravia,

Maurício Lemos,

Jemerson,

Dodô;

Allan,

Edenílson,

Patrick,

Pedrinho;

Paulinho,

Hulk.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores está marcado para 22 de março, quarta-feira, no Paraguai, na sede da Conmebol, com horário a ser definido pela entidade.

Serão trinta e duas equipes classificadas para a fase de grupos. Elas serão separadas para quatro potes no sorteio da fase de grupos, onde a Conmebol vai definir oito grupos de quatro cada. Times do mesmo país não podem ocupar a mesma chave, com exceção daqueles que vem da fase preliminar.

