Jogo do Palmeiras online! Assistir a partida da Libertadores ao vivo, dia 20

Jogo do Palmeiras será no Morumbi - Foto: Sergio Souza por Pexels

Depois de uma estreia infeliz na Libertadores, hoje tem jogo do Palmeiras x Cerro Porteño e os torcedores podem acompanhar ao vivo e online. A transmissão vai começar às 21h, então o torcedor já pode ver os detalhes da partida para não perder nenhum lance.

Transmissão do jogo do Palmeiras x Cerro Porteño

A ESPN e o Starplus é que vão transmitir o jogo do Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores hoje. O duelo tem início às 9 da noite, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos.

Para quem for assistir na TV, saiba que o canal está disponível apenas em operadoras de TV paga, como a Sky, Claro, Oi, DirecTV Go e a Vivo.

Para assistir o jogo do Palmeiras online hoje, basta acessar o Star Plus. A plataforma de streaming está disponível com exclusividade para assinantes.

O Star+ é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da ESPN. Pague R$ 32,90 por mês e tenha acesso ao catálogo de filmes, séries, documentários e esportes ao vivo na palma da sua mão.

Diferentes opções estão disponíveis para assistir o Star Plus. Dá para ver no computador através do site (www.starplus.com), no celular, tablet ou na smartv se o aparelho for compatível.

INFORMAÇÕES DO JOGO DO PALMEIRAS HOJE

Quando: hoje, quinta, dia 20 de abril de 2023

Horário: 9 da noite

Local: Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: ESPN e Starplus (www.starplus.com.br)

Canais da ESPN

SKY: 198 / 598

CLARO: 70 / 570

OI: 160 / 70

VIVO: 47 / 570 / 462 / 875

BLU TV: 343

História do Cerro Porteño na Libertadores

O Cerro Porteño, fundado em 1912, é um dos clubes mais tradicionais do Paraguai e também tem sua história na Copa Libertadores da América. O clube já participou da competição continental em mais de 30 oportunidades.

O time paraguaio também já chegou às semifinais da competição em outras oportunidades, mas não conseguiu avançar para a final.

Com sua tradição no futebol paraguaio e sul-americano, o Cerro Porteño segue participando da Copa Libertadores de 2023 e buscando novas conquistas na competição continental.

Ao todo, o clube tem 34 títulos nacionais e seis da Copa da República - o maior de seus país.

