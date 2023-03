O Galo pode ser eliminado hoje da Libertadores se perder para o Carabobo?

Entenda o cenário do Atlético Mineiro na fase preliminar da Libertadores com o duelo nesta quarta-feira, 1º de março de 2023

O Atlético Mineiro recebe o Carabobo nesta quarta-feira, 1º de março, às 21h30 (Horário de Brasília), pelo confronto de volta na segunda fase da Pré-Libertadores. O time mineiro é o favorito, mas surpresas sempre podem acontecer no futebol. O torcedor quer saber qual o cenário do Galo e se pode ser eliminado da Libertadores hoje se perder.

No jogo de ida, empate em 0 x 0 no Estádio Olímpico de La UCV, na Venezuela. O Galo precisa vencer com um gol ou mais de diferença para seguir na competição.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis decide quem avança.

O Galo pode ser eliminado da Libertadores hoje?

O Atlético é eliminado da Libertadores se perder para o Carabobo hoje na segunda fase preliminar. O resultado desclassifica o Galo da competição e exclui todas as chances de disputar a fase de grupos.

Três fases preliminares são disputadas, chamadas de 'Pré-Libertadores', antes da fase de grupos começar. Os brasileiros entram na segunda fase, onde jogam contra o adversário determinado por sorteio. Os vencedores vão para a terceira fase preliminar. Daí, os quatro ganhadores da terceira fase garantem a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Se vencer, o Atlético Mineiro avança para a terceira fase. Daí, caso vença, garante a vaga para a fase de grupos para a Copa Libertadores da América na temporada.

O Galo garantiu a classificação para a etapa preliminar da Libertadores ao terminar em 7º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, na temporada passada.

A Libertadores é organizada pela Conmebol. Ela reúne equipes de todos os países da América do Sul, jogando as três fases da etapa preliminar e depois a fase de grupos, seguindo para o mata-mata até a final.

LEIA: Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental

O que pode acontecer se o Atlético vencer o Carabobo hoje?

Se vencer o Carabobo, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Universidad de Quito ou Millonarios na terceira fase da Pré-Libertadores na temporada.

O duelo entre Universidad de Quito e Millonarios será disputado na quinta-feira, 02 de março. O resultado vai determinar quem Carabobo ou Galo vão enfrentar na terceira fase, como manda o chaveamento.

A primeira, segunda e terceira fase preliminar na Libertadores são disputadas em ida e volta. Na última etapa, os quatro ganhadores ganham a vaga na fase de grupos do campeonato de futebol sul-americano.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores está marcado para 22 de março. Já as partidas vão de 5 de abril a 28 de junho de 2023.

Como assistir o jogo do Atlético MG na Libertadores hoje

O jogo do Atlético Mineiro e Carabobo nesta quarta-feira será transmitido na Globo (MG), ESPN, Star Plus, site do GE e no GloboPlay ao vivo.

Para todo o estado de Minas Gerais, a Globo exibe o duelo entre Galo e Carabobo na segunda fase preliminar da Libertadores nesta quarta-feira de graça. A narração vai ser de Rogério Correa com os comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

Quem mora em outros estados do Brasil pode sintonizar o canal da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter a ESPN na programação paga.

O Star Plus, serviço de streaming da Disney, retransmite as imagens para assinantes em sua plataforma.

Mas para ver de graça, o torcedor pode sintonizar o GloboPlay (sem precisar ser assinante) e o GE, que exibe o tempo real para todos os torcedores no site de notícias.

Leia também:

Novo cheirinho! Veja os memes do Flamengo na derrota da Recopa 2023