Onde assistir o jogo do Galo hoje na Libertadores e horário ao vivo - 27/06

É dia de jogo do Galo hoje na Libertadores! Pela última rodada da fase de grupos, o elenco mineiro tem decisão importante contra o Libertad nesta terça-feira, 27/06. Com início às 19h, horário de Brasília, o Estádio Defensores del Chaco será o palco do embate.

Estão no grupo G as equipes de Athletico Paranaense, Atlético, Libertad e Alianza Lima.

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje na Libertadores na ESPN e Star Plus, às 19h, em todos os lugares do país nesta terça-feira. Paulo Andrade narra a partida na ESPN. Quem é assinante do serviço de streaming pode assistir a partida pelo computador ou aplicativo do celular e smartv.

Horário: sete horas da noite

Local: Estádio Defensores del Chaco

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Onde assistir jogo do Galo hoje: ESPN e Star Plus

Do que o Atlético precisa para se classificar?

Com o Athletico Paranaense praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores, resta apenas uma vaga no grupo G a ser definida entre duas equipes: Atlético Mineiro e Libertad. Coincidentemente, os dois protagonizam o confronto direto nesta terça, no Paraguai.

O Galo só precisa do empate para se classificar às oitavas de final. Para terminar como líder do grupo, precisa vencer o Libertad e torcer por uma vitória do Alianza Lima contra o Athletico na última rodada.

Se perder por dois ou mais gols, aí será ultrapassado pelo Libertad e acaba eliminado da Libertadores, herdando a vaga para a segunda fase da Sul-Americana.

GRUPO G DA LIBERTADORES

1 Athletico PR - 10 pontos

2 Atlético MG - 9 pontos

3 Libertad - 6 pontos

4 Alianza Lima - 4 pontos

Escalações de Libertad x Atlético MG

Para o duelo desta terça-feira, ambos os elencos colocarão em campo os melhores jogadores para garantirem a vitória e consequentemente lutarem pela vaga nas oitavas de final.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Escalação do jogo do Libertad hoje: Martín Silva; Piris, Diego Viera, Barboza, Espinoza; Campuzano, Diego Gómez, Sanabria; Villalba, Cardozo e Medina (Técnico: Daniel Garnero).

Escalação do jogo do Galo hoje: Everson; Jemerson, Nathan, Fuchs, Saravia; Battaglia, Zaracho, Rubens; Pavon, Paulinho e Hulk (Técnico: Felipão)

Quando é o sorteio das oitavas de final?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para quarta-feira, 05 de julho, às 13h, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, a responsável por organizar o sorteio.

Dezesseis equipes classificadas da fase de grupos vão participar do sorteio, onde os nomes dos times serão divididos em dois potes: o primeiro pote ganha os líderes dos grupos, enquanto o segundo pote fica com os clubes que terminaram em segundo lugar.

Até aqui, Palmeiras e Athletico Paranaense são os únicos brasileiros classificados para as oitavas de final.

