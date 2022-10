Onde assistir o jogo do Palmeiras feminino na final Libertadores - 28/10

As equipes de Boca Juniors e Palmeiras disputam o título da Libertadores Feminina nesta sexta-feira, no Equador

Palmeiras ou Boca Juniors, quem será o campeão da Libertadores feminina em 2022? A final acontece nesta sexta-feira, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em partida única. Descubra onde assistir o jogo do Palmeiras feminino na final Libertadores ao vivo.

Tanto Boca Juniors e Palmeiras buscam o primeiro título na competição.

Onde vai passar Palmeiras feminino na final Libertadores

O jogo do Boca Juniors e Palmeiras feminino hoje tem transmissão no Sportv, Pluto TV e Facebook às 19h (Horário de Brasília), por todo o Brasil ao vivo.

Para assistir a final da Libertadores feminina é só sintonizar no canal do Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Se não tem na programação entre em contato com a empresa.

Para quem não é assinante dá para ver tudo no Pluto TV, serviços gratuitos de streaming, ou no Libertadores no Facebook, para celular, tablet, computador e smartv tanto no navegador como aplicativo de graça.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador

Onde assistir: Sportv, Pluto TV e Facebook

Como vem Boca Juniors e Palmeiras hoje?

O Boca Juniors terminou em primeiro lugar no grupo B com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate na fase de grupos. O elenco argentino garantiu-se de maneira direta para as quartas onde venceu o Corinthians, grande rival no futebol. Na semifinal ganhou do Deportivo Cali nos pênaltis e, agora, disputará a final.

Do outro lado, o Palmeiras também se garantiu em primeiro lugar com 9 pontos, no grupo C com três vitórias garantidas. Nas quartas de final ganhou do Santiago Morning e, nas semifinais, levou a vitória em cima do América de Cali. Pela primeira vez pode chegar e tornar-se o grande campeão também na sua primeira vez na história.

Campeões da Libertadores Feminina

Sete equipes conquistaram o título da Copa Libertadores da América Feminina. Corinthians e São José são os maiores vencedores com três taças cada.

O Palmeiras nunca venceu a competição, assim como o Boca Juniors. Ambos querem o primeiro título no futebol feminino de suas histórias.

Confira todos os títulos da Libertadores Feminina

Corinthians - 3 títulos (2017, 2019 e 2021)

São José - 3 títulos (2011, 2013 e 2014)

Santos - 2 títulos (2009 e 2010)

Ferroviária - 2 títulos (2015 e 2020)

Colo-Colo - 1 título (2012)

Sportivo Limpeño - 1 título (2016)

Atlético Huila - 1 título (2018)

