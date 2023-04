Onde assistir River Plate x Sporting Cristal online na Libertadores - 19/04

Nesta quarta-feira, 19 de abril, o River Plate recebe o Sporting Cristal no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O embate é válido pela segunda rodada do grupo D na Libertadores, às 21h, horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo a partida.

Também estão no grupo D os times de Fluminense e The Strongest.

Assistir River Plate x Sporting Cristal online hoje

O jogo do River Plate e Sporting Cristal vai passar na ESPN 4 e Star Plus nesta quarta-feira, às 21h. Nenhum canal da televisão aberta vai transmitir a partida da Libertadores.

A ESPN é a responsável pelos direitos de transmissão da competição na TV paga. É a única emissora que pode exibir os duelos ao vivo para todo o Brasil. Só pode ser assistida por quem é assinante das operadoras de TV por assinatura.

Mas além de curtir na TV, o torcedor também pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming.

Star Plus:

Site (www.starplus.com)

Aplicativos no celular, tablet, smartv e consoles de videogames

Quantas Libertadores tem o River Plate?

O River Plate tem quatro títulos da Libertadores na história. O elenco argentino ocupa a parte de cima do ranking entre os maiores campeões do torneio sul-americano.

Os títulos foram conquistados em 1986, 1996, 2015 e 2018 pela última vez. O time também chegou as finais nos anos de 1966, 1976 e 2019, mas ficou com o vice-campeonato. No último ano, perdeu para o Flamengo em Lima, no Peru, por 2 a 1.

Escalações de River Plate e Sporting Cristal

River Plate: Armani; Díaz, Paulo Díaz, Mammana, Herrera; Pérez, Aliendro, Palavecino; Solari, Paradela e Beltrán.

Sporting Cristal: Solis; Lora, Da Silva Oliveira, Massoni, Laffore; Pretell, Castillo, Távara; Brenner, Sosa e Grimaldo.

Os visitantes terão o desfalque de Yoshimar Yotún, expulso na primeira rodada.

Para o River não há novas baixas.

