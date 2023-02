Dia de Champions: transmissão jogo do Chelsea x Borussia Dortmund x (15/02)

Saiba como assistir ao confronto entre as equipes de Borussia Dortmund e Chelsea nesta quarta-feira, as oitavas de final

É dia de jogão na Champions League! Para ficar de olho no duelo entre Chelsea e Borussia Dortmund nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, o torcedor precisa sintonizar a TNT e HBO Max ao vivo às 17h, horário de Brasília. Dá para assistir ao jogo do Chelsea hoje, nas oitavas de final, de qualquer lugar do Brasil pela TV fechada e no streaming.

Mas para a infelicidade do torcedor que é apaixonado por futebol internacional o jogo não tem transmissão em nenhum canal da TV aberta. É necessário ser assinante seja do canal pagou ou do streaming.

Onde assistir ao jogo do Chelsea hoje?

TV PAGA: o canal da TNT vai transmitir o jogo do Chelsea às 17h, horário de Brasília para todo o Brasil nesta quarta-feira. É preciso obter a emissora na programação da TV fechada para assistir ao conteúdo da emissora.

ASSISTIR NO CELULAR JOGO DO CHELSEA: para o torcedor que adora acompanhar tudo pelo celular, a opção certa é a plataforma de streaming HBO Max. O serviço está disponível tanto no site (www.hbomax.com) como nos aplicativos para celular, tablet, videogames e smartv, além do próprio computador.

É só sintonizar, inserir o email e a senha de usuário e acompanhar de perto todas as emoções do jogo de hoje.

A partida nesta quarta-feira entre Borussia Dortmund e Chelsea não tem transmissão na TV aberta. O canal SBT é o único que detém os direitos da competição, mas só pode exibir uma vez na semana (no caso sempre de terça).

SKY: 108/508

CLARO/NET: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 648/100/657/892

Tem gol fora de casa na Champions?

Não tem gol fora de casa na Champions League. Para da mais equilíbrio aos jogos, a UEFA optou por abolir o critério do seu regulamento em junho de 2021.

Desde então, a marcação dentro ou fora de casa para o clube tem o mesmo valor. O mata-mata da Liga dos Campeões é sempre disputados em ida e volta, onde em caso de empate na soma dos placares a prorrogação tem início logo após o segundo tempo.

Se a igualdade persistir no placar, aí a disputa de pênaltis é que vai decidir quem avança para a próxima etapa da competição.

Oitavas de final da Champions League 2023

Foi dada a largada para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Dezesseis equipes, divididas em oito confrontos, jogam a primeira fase do mata-mata na maior competição de clubes de futebol do planeta. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como participantes do mesmo grupo da fase anterior.

São dois jogos, ida e volta, onde quem obter mais gols (e consequentemente a vitória) avança para as quartas de final, a fase seguinte na competição.

JOGOS DE IDA DA LIGA DOS CAMPEÕES

Quarta-feira, 15/02:

Borussia Dortmund x Chelsea às 17h (Horário de Brasília)

Club Brugge x Benfica às 17h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 21/02:

Eintracht Frankfurt x Napoli - 17h (Horário de Brasília)

Liverpool x Real Madrid - 17h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 22/02:

Inter de Milão x Porto - 17h (Horário de Brasília)

RB Leipzig x Manchester City - 17h (Horário de Brasília)

JOGOS DE VOLTA DA LIGA DOS CAMPEÕES

Terça-feira, 07/03:

Chelsea x Borussia Dortmund - 17h (Horário de Brasília)

Benfica x Club Brugge - 17h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 08/03:

Bayern de Munique x PSG - 17h (Horário de Brasília)

Tottenham x Millan - 17h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 14/03:

Porto x Inter de Milão - 17h (Horário de Brasília)

Manchester City x RB Leipzig - 17h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 15/03:

Napoli x Eintracht Frankfurt - 17h (Horário de Brasília)

Real Madrid x Liverpool - 17h (Horário de Brasília)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)

Leia também

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?