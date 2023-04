Saiba como assistir ao jogo do Benfica hoje. Foto: Reprodução Cátia Luís e Isabel Cutileiro / SL Benfica

Como assistir online o jogo do Benfica na Champions hoje – 19/04

Nesta quarta-feira, 19 de abril, o Benfica vai brigar pela classificação na Liga dos Campeões. O jogo do Benfica hoje contra a Inter de Milão é válido pelo embate de volta nas quartas de final, às 16h, no Giuseppe Meazza. Quem vai se classificar para a semifinal?

No primeiro jogo, a Inter bateu o Benfica por 2 a 0, em Portugal. O time italiano só precisa do empate, enquanto os portugueses terão que vencer com três gols ou mais na diferença.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica na Champions hoje

A TNT transmite na TV fechada o jogo do Benfica e Inter de Milão na Champions League de futebol nesta quarta-feira. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, na Itália.

A partida é válida pelo confronto de volta nas quartas de final da Champions. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Nenhuma emissora da TV aberta vai transmitir o jogo do Benfica.

Entre em contato com o seu operador para adquirir a TNT na sua programação.

Assistir Benfica online hoje

Não tem a TV paga em casa? Fique tranquilo torcedor, o HBO Max também vai transmitir a partida entre Inter de Milão e Benfica. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil com um simples toque.

O serviço de streaming também tem os direitos de imagens da competição, possibilitando-o de exibir o duelo ao vivo em sua plataforma. Se você já é assinante só precisa acessar o aplicativo de sua preferência, inserir o email e a senha e dar play no vídeo.

Caso contrário, entre no site www.hbomax.com, clique em "assine agora" e procure o melhor pacote ao seu bolso.

O que acontece em caso de empate?

Se a soma dos dois resultados entre Benfica e Inter de Milão terminar em empate (por exemplo, o Benfica ganhar por 2 a 0 nesta quarta-feira), a prorrogação entra em cena como critério de desempate nas quartas de final.

O regulamento da Champions prevê que dois tempos de 15 minutos acontecem, com direito à um pequeno intervalo para os jogadores se hidratarem. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis é que vai decidir quem fica com a vaga na semifinal.

Não tem gol fora de casa na Liga dos Campeões. O critério foi retirado do regulamento da UEFA.

Escalações de Inter de Milão x Benfica

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

Skriniar é o único desfalque da Inter no confronto desta quarta-feira.

Para o Benfica, Ristic, Julian Draxler e Bah estão fora do plantel.

Vencedor enfrenta o Milan

O ganhador do duelo entre Inter de Milão e Benfica vai jogar contra o Milan na semifinal da Champions. O chaveamento da competição foi definido através de sorteio da UEFA no mês de março.

O Milan ganhou do Napoli nas quartas de final. O primeiro jogo terminou em 1 x 0, mas a volta foi 1 x 1, garantindo a vantagem na soma dos placares.

As semifinais vão ser jogadas em 9 e 10 de maio, jogos de ida, e 16 e 17 de maio, volta.

