Quem o Real Madrid enfrenta na semifinal da Champions 2023

Maior campeão de todos os tempos, o Real Madrid venceu o Chelsea e agora se prepara para disputar a semifinal da Champions League. O time espanhol aguarda o resultado da outra chave para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição.

O Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões. O time derrotou o Liverpool na final por 1 x 0, com gol de Vinícius Júnior em Paris, na França.

Quem será o adversário do Real Madrid na Champions?

O Real Madrid vai enfrentar na semifinal o Manchester City ou o Bayern de Munique na Champions. Os horários e os mandos de campo serão definidos pela UEFA.

O time espanhol venceu o Chelsea nas quartas de final e por isso carimbou o passaporte ate a semifinal. Se vencer, vai para a grande final pelo segundo ano consecutivo.

No grupo F, os merengues terminaram na liderança com 13 pontos somados em quatro vitórias, um empate e uma derrota. Derrotaram o Liverpool nas oitavas de final (6x2 no agregado) e o Chelsea nas quartas (4x0 no agregado).

O chaveamento da Liga dos Campeões foi definido por sorteio da UEFA. O vencedor do duelo entre Manchester City e Bayern de Munique, realizado na quarta-feira, 19 de abril, será o adversário do Real Madrid.

Confira a tabela de jogos da Champions.

QUARTAS DE FINAL (IDA):

Real Madrid 2 x 0 Chelsea

Benfica 0 x 2 Inter de Milão

Manchester City 3 x 0 Bayern de Munique

Milan 1 x 0 Napoli

QUARTAS DE FINAL (VOLTA):

Chelsea 0 x 2 Real Madrid

Napoli 1 x 1 Milan

Inter de Milão x Benfica - Quarta-feira, 19/04 às 16h

Bayern de Munique x Manchester City - Quarta-feira, 19/04 às 16h

SEMIFINAL:

Real Madrid X Manchester City ou Bayern de Munique

Milan ou Napoli X Benfica ou Inter de Milão

Quando vai ser semifinal da Champions?

Os dois jogos das semifinais da Champions League estão marcados para 9 e 10 de maio, na ida, e 16 e 17 de maio, na volta. Os horários de todos os embates serão confirmados pela UEFA nos próximos jogos.

A final está agendada para 10 de Junho de 2023, sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O local foi escolhido pela entidade de futebol europeu antes da temporada começar.

Serão quatro times na semifinal, com dois jogos para cada lado. O time que somar mais pontos entre as duas partidas se classifica para a final da Champions.

Último título do time

A última conquista do Real Madrid na Champions League da UEFA foi em 2021/22, quando derrotou o Liverpool, da Inglaterra, na grande final na França.

O elenco espanhol venceu os ingleses por 1 a 0, com gol de Vini Júnior no Stade de France. No total, o clube de Madrid contabiliza 14 títulos, o primeiro na lista de maiores campeões.

O time merengue venceu as edições de 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e 2021/22.

Minha reação depois do Vini marcar gol na final da Champions pic.twitter.com/OcLk2YgkxU https://t.co/jsRxHQY9Zn — Vini Jr Insider (@insidervinijr) April 18, 2023

Onde assistir a Liga dos Campeões no Brasil?

A semifinal da Liga dos Campeões será transmitida nos canais SBT e TNT, além das plataformas HBO Max, SBT Vídeos e o site do SBT ao vivo em todo o Brasil.

Na TV aberta, a emissora paulista exibe uma partida sempre às terças, no período da tarde, em todo o país. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para curtir. Para ver online é só acessar o site (www.sbt.com.br) e o aplicativo SBT Vídeos, sem precisar de assinatura ou pagar por isso.

Pelo canal TNT somente quem tem a operadora de TV por assinatura é que podem assistir. No HBO Max, o serviço de streaming está disponível também para quem é membro.

