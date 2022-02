Quem joga hoje pela Champions League, quarta-feira (23/02)

Duas partidas vão acontecer nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions League na temporada 2021/22. Grandes astros do futebol europeu entram em campo, assim como Cristiano Ronaldo e Antony, do Manchester United e Ajax. Descubra Quem joga hoje pela Champions League e onde assistir.

Quem joga hoje pela Champions League

Pelas oitavas de final da Champions, a quarta-feira apresenta dois confrontos pela temporada com transmissão ao vivo na televisão e online, através do streaming. Ambos são válidos como jogos de ida, ou seja, a primeira rodada das oitavas para os oponentes.

O sistema de ida e volta é adotado até as semifinais, onde cada time joga uma partida em sua casa e depois fora. O mando de campo é dado para o time com a melhor campanha, ou seja.

Com Cristiano Ronaldo em campo, o Manchester United visita o Atlético de Madrid, do renomado técnico Diego Simeone e o atacante Luis Suárez, para disputar a primeira partida das oitavas.

Do outro lado, o Ajax do brasileiro Antony visita o Benfica, ex-time do comandante Jorge Jesus e do atleta Everton Cebolinha, ex-Grêmio.

Confira quais são e onde assistir os jogos de hoje da Champions.

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h – TNT e HBO Max

Benfica x Ajax – 17h – Space e HBO Max

Onde assistir aos jogos da Champions hoje

A Champions League tem transmissão no SBT, na TV aberta, além das emissoras da TNT e Space, em operadoras de TV, e no streaming, o HBO Max.

A emissora do SBT é a responsável por passar sempre um jogo na TV aberta para todo o Brasil. As transmissões acontecem sempre de terça-feira, no período da tarde, até a grande final. Além disso, o site do SBT (www.sbt.com.br) também disponibiliza as imagens do jogo.

Na TV fechada, o TNT e o Space são os responsáveis por passarem ao público um jogo por rodada. Por isso, basta entrar em contato com a sua operadora e assinar os pacotes que oferecem os serviços.

Da maneira online, o HBO Max passa todos os jogos da rodada no streaming. É possível ter acesso aos planos no site oficial (www.play.hbomax.com), entre R$19,90 e R$74,90.

Relembre os melhores momentos de Cristiano Ronald o em campo na Champions.

