Lazio x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo da Champions (23/02)

Lazio e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (23), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Lazio x Bayern de Munique: onde assistir de graça?

O jogo terá transmissão em dois lugares:

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da Lazio aparece em 6º com quarenta e três pontos. Brigando para alcançar a parte de cima da tabela, precisa continuar somando pontos se quiser conseguir uma vaga em competições para a próxima temporada. Assim, para o confronto de hoje, Radu, Luiz Felipe, Thomas Strakosha e Pereira estão fora.

Enquanto isso, o Bayern de Munique está em primeiro lugar com quarenta e nove pontos no Campeonato Alemão. Então, com dois pontos de vantagem, o clube, atual campeão da Champions, pode aumentar a vantagem se vencer na próxima rodada e o rival tropeçar. Dessa maneira, para a partida desta terça, está sem Alexander Nübel, Tanguy Nianzou, Tolisso, Douglas Costa e Serge Gnabry, Pavard e Thomas Müller.

Possíveis escalações

Possível Lazio: Pepe Reina; Musacchio, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

Últimos jogos de Lazio e Bayern de Munique

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu a Sampdoria no sábado (20) por 1 a 0 em casa.

Por fim, o Bayern perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 também no sábado pela 22 rodada do Campeonato Alemão.

Lazio x Bayern de Munique: o que sabemos sobre o confronto das oitavas