Onde assistir jogo do Porto hoje x Club Brugge, dia 13/9

Em busca da primeira vitória na Champions League, o Porto enfrenta o Club Brugge nesta terça-feira, 13 de setembro, pela segunda rodada do grupo B às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto. Descubra onde assistir jogo do Porto hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Integram o grupo B da Liga dos Campeões os times Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Onde assistir jogo do Porto hoje ao vivo

O jogo do Porto hoje vai passar no HBO Max, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília), em todos os estados do Brasil ao vivo.

A partida desta terça-feira não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção para o torcedor é o serviço de streaming HBO, disponível apenas para assinantes. A plataforma pode ser acessada pelo celular, Android ou iOS, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, se o aparelho for compatível.

Se preferir, pode acessar através do navegador no próprio celular. Para o torcedor que ainda não é assinante, pode adquirir a plataforma através do site www.hbomax.com por duas opções de planos: R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Porto x Club Brugge:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Tasos Sidiropoulos

: Tasos Sidiropoulos VAR : Agelos Evangelou

: Agelos Evangelou Local : Estádio do Dragão, em Porto

: Estádio do Dragão, em Porto Onde assistir jogo do Porto hoje: HBO Max

Porto x Club Brugge como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Porto foi derrotada pelo Atlético de Madrid na rodada de estreia, em terceiro lugar por ter um gol em seu favor na partida. Para o jogo desta terça, o elenco português deve manter a escalação 100% titular para buscar a primeira vitória na Liga dos Campeões. No Campeonato Português, o clube ocupa a terceira posição com 15 pontos, entre cinco vitórias e uma derrota apenas.

Taremi foi expulso na última partida e por isso está suspenso.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, João Mário; Uribe, Eustáquio, Galeno, Pepê; Toni Martínez e Evanilson.

Do outro lado, o Brugge se deu bem na estreia do grupo B após vencer o Leverkusen dentro de casa. Com o resultado, o elenco belga vai brigar pela liderança nesta terça, pronto para torcer por um tropeço do Atlético na rodada. Pelo Campeonato Belga, o Club Brugge aparece na terceira posição com 19 pontos, conquistados em seis vitórias, um empate e uma derrota. Os atletas Rits, Mata, Buchanan e Lang continuam indisponíveis e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Club Brugge: Mignolet; Mechele, Odoi, Boyata, Sobol; Balanta, Nielsen, Vanaken; Olsen, Jutgia e Sowah.

Últimos jogos:

Pela sexta rodada do Campeonato Português, o Porto venceu por 3 a 0 a equipe do Chaves, em casa, no último sábado (10/09). Os gols foram de Taremi, André Franco e Francisco.

Para o Brugge, a equipe venceu o Boussu Dour por 2 a 0, fora de casa, também neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Belga na temporada.

Cyle Larin e Hans marcaram os gols da vitória.

Jogos da Champions hoje

Nesta terça-feira, 13 de setembro, outros seis jogos serão realizados pela fase de grupos da Champions League além de Porto e Club Brugge.

O destaque vai para o encontro de Bayern de Munique e Barcelona, equipes que se enfrentaram na temporada passada. Já o Liverpool joga diante do Ajax.

Quem vencer leva para casa os três pontos, enquanto o empate garante aos dois apenas um ponto cada. Confira os jogos de hoje e saiba onde assistir cada um deles.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

