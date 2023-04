Após perder título, próximo jogo do Flamengo é no Brasileirão

Após o vexame na final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, a estreia no Campeonato Brasileiro da primeira divisão é o próximo jogo do Flamengo na temporada. Contra o Coritiba, o clube da Gávea vai jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Próximo jogo do Flamengo

O primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão vai ser contra o Coritiba, na primeira rodada do primeiro turno. O desafio está marcado para domingo, 13 de abril, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O time carioca volta a jogar depois de um início de temporada bastante complicado. O elenco perdeu quatro títulos, incluindo a Supercopa do Brasil, Recopa, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. No Mundial de Clubes foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal, garantindo a terceira posição.

Flamnengo x Coritiba

Domingo, 16 de abril de 2023 às 16h (horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Novo técnico do Flamengo

Com os seguidos vexames do Flamengo na temporada, a diretoria do Rubro-Negro pretende desligar o técnico Vítor Pereira. As informações são do jornalista Eric Faria, da Rede Globo.

Com a saída do português, os diretores do clube vão voltar ao mercado para buscarem um substituto à altura para o restante da temporada. Isso porque o Flamengo ainda vai jogar a Copa do Brasil, Brasileirão e a Libertadores.

O favorito é Jorge Jesus, ídolo da Nação Rubro-Negra. O técnico está no Fenerbahce, na Turquia, e estará livre a partir de maio, quando acaba o seu vínculo. Outros nomes livres no mercado são Dorival Junior, Tite, Lisca e Roger Machado.

Onde assistir o Brasileirão?

Os jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro serão transmitidos na Globo, em diferentes estados do Brasil ao vivo e de graça. Já os canais SporTV e Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, assim como a plataforma de streaming GloboPlay.

A Rede Globo é a única emissora que pode transmitir o Brasileirão na temporada. Ela determina o calendário de confrontos em cada rodada. Já os canais SporTV e Premiere estão disponíveis entre as operadoras da TV fechada por assinatura, ou seja, é preciso ter a emissora na programação.

Online, o torcedor pode acompanhar a retransmissão dos três canais no GloboPlayn serviço de streaming.

