Saiba como assistir ao jogo do Benfica hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Onde vai passar jogo do Benfica e Inter de Milão na Champions hoje – 11/04

O Benfica dá o primeiro passo nas quartas de final da Champions nesta terça-feira, 11 de abril. O elenco português recebe a Inter de Milão no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo primeiro embate da competição. O jogo do Benfica hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília) e tem transmissão no Brasil.

Este é apenas o primeiro jogo entre as equipes nas quartas de final. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, 19 de abril, no mesmo horário.

Este é o primeiro jogo entre Benfica e Internazionale em toda a história do futebol internacional.

Qual canal vai transmitir o jogo do Benfica hoje ao vivo

O Space transmite na TV paga o jogo do Benfica na Champions League de futebol nesta terça. O HBO Max também vai exibir o duelo ao vivo em sua plataforma de streaming.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Além de acompanhar na TV, também dá para curtir no serviço de streaming HBO Max. Por R$ 34,90 por mês, dá para acessar o catálogo de séries, filmes e esportes ao vivo disponível na plataforma.

O HBO Max pode ser assistido no celular, tablet, computador e smartv.

Escalações de Benfica x Inter de Milão

O Benfica não poderá contar com Gonçalo Ramos, Florentino e João Mário caso tomem o cartão amarelo nesta terça-feira.

Já a Inter de Milão não tem novos desfalques no plantel.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; João Mário, Aursnes, Neres; Gonçalo Ramos

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Lukaku

Adversário na semifinal

O vencedor do duelo entre Benfica e Inter de Milão vai enfrentar na semifinal o ganhador entre Milan e Napoli nesta temporada. Ou seja, existe a chance de ocorrer o clássico italiano na fase decisiva da competição.

As quartas de final são disputadas em dois jogos, ida e volta. O primeiro jogo será realizado esta semana, enquanto a volta está marcada para 18 e 19 de abril. Os resultados do primeiro combate vão determinar o caminho das equipes também para a volta.

Do outro lado da chave estão Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique.

Esse chaveamento da Champions ta mt amigo do entretenimento 🔥 pic.twitter.com/r9H9zoTZSa — PES MIL GRAU (@Pesgrau) March 17, 2023

Arbitragem

O inglês Michael Oliver vai apitar o jogo do Benfica nesta terça-feira. Os auxiliares Stuart Burt e Simon Bennett foram escalados pela UEFA para integrarem o quadro de arbitragem da partida.

No VAR, árbitro de vídeo, o holandês Pol van Boekel será o responsável por verificar todos os lances de pênalti e faltas, além de cartões amarelos.

