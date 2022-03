Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje na Champions 15/03

Onde vai passar o jogo do Manchester United? Com Cristiano Ronaldo em campo, equipe inglesa enfrenta o Atlético de Madrid nesta terça-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O jogo vai começar às 17h, no Old Trafford. A seguir, confira todos os detalhes da partida e onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United e Atlético de Madrid hoje vai passar no SBT e TNT, e no streaming HBO Max, a partir das 17h, horário de Brasília.

No canal aberto pelo SBT, disponível para todo o Brasil, a narração será de Luiz Alano com comentários de Mauro Cezar Pereira e análise de Nadine Bastos. Também é possível acompanhar pelo site do SBT de graça.

Onde vai passar o jogo do Manchester United e Atlético de Madrid

Data: 15/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

TV: SBT e TNT

Stream: HBO Max e Sbt.com.br

+ David Neres: conheça o fenômeno que já passou pelo Ajax

Escalação do Manchester United para o jogo de hoje

Com Cristiano Ronaldo em campo, o Manchester United conseguiu empatar o jogo de ida para deixar tudo igual na disputa das oitavas da Champions. Com isso, o elenco espera dar a volta por cima em seu favor nesta terça-feira para sair na frente e carimbar o passaporte até as quartas de final. O português deve estar em campo hoje no ataque da equipe.

Por fim, no Campeonato Inglês, aparece em quinto lugar com 50 pontos.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Elanga, Fernandes, Sancho e Cristiano Ronaldo

Enquanto isso, o Atlético abriu o placar com João Félix, a joia portuguesa do clube no momento, mas acabou por tomar o empate e deixar tudo igual. A Champions não tem mais gol fora de casa e, por isso, o Atlético deve sair na frente custe o que custar se quiser vencer a partida e se classificar.

Pelo Campeonato Espanhol, está em quarto lugar com 51 pontos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Lodi; João Félix e Griezmann

Confira o vídeo de um do último jogo entre os times.

Tem gol fora de casa na Champions League?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Champions League. A regra foi retirada do regulamento pela própria UEFA no fim do ano passado, ou seja, as marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor na fase eliminatória a partir de agora.

As disputas do mata-mata na Champions League terão prorrogação se a partida terminar empatada pelo tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos. Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Calendário de Manchester United e Atlético de Madrid

Depois do jogo desta terça-feira, Manchester United e Atlético de Madrid tem compromissos em seus respectivos campeonatos nacionais pela frente com transmissão ao vivo na TV como também de maneira online.

A seguir, confira quais são eles.

Manchester United

Manchester x Leicester – Sábado, 02/04 às 13h30 (Campeonato Inglês)

Everton x Manchester – Sábado, 09/04 às 08h30 (Campeonato Inglês)

Atlético de Madrid

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid – Sábado, 19/03 às 17h (Campeonato Espanhol)

Atlético de Madrid x Alavés – Domingo, 03/04 (Campeonato Espanhol)

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Champions League.