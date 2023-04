Quem vai transmitir online Bayern de Munique e Manchester City - 19/04

Saiba como assistir ao jogo do Bayern hoje. Foto: Reprodução Pixabay

O Bayern de Munique recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 19 de abril, para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo vai ser na Allianz Arena, em Munique, às 16h. Onde vai passar ao vivo e as escalações você confere abaixo.

O Manchester ganhou o primeiro jogo por 3 a 0. Os ingleses só precisam do empate enquanto os alemães terão que vencer por quatro gols ou mais de diferença. Empate vai para a prorrogação e se a igualdade persistir pênaltis.

Onde vai passar jogo do Bayern de Munique hoje online

O jogo do Bayern de Munique e Manchester City hoje terá transmissão do HBO Max ao vivo às 16h, horário de Brasília, nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil.

Se você pensou que iria acompanhar a decisão da Champions na TV, está enganado torcedor. Nenhum canal de televisão vai transmitir a partida nesta quarta-feira. A exclusividade é total da HBO na plataforma de streaming.

Só quem é assinante tem acesso ao serviço de streaming. Se você já é cliente acesse o aplicativo em seu dispositivo preferido, insira o email e a senha, dê play no vídeo no mosaico e pronto. Para assinar, entre no site (hbomax.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

TV : nenhum canal transmite

: nenhum canal transmite Online: HBO Max

Quem é o técnico do Bayern de Munique?

No finalzinho de março durante a data FIFA, o Bayern de Munique anunciou a saída do treinador Julian Nagelsmann após a derrota para o Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão.

Sem perder tempo, a diretoria bávara comunicou a contratação de Thomas Tuchel, ex-técnico do Chelsea. O profissional estava sem clube desde que saiu do elenco londrino em setembro do ano passado. Tuchel nunca treinou o Bayern, mas já passou pelo Stuttgart, Augsburg, Mainz e Borussia Dortmund.

Ele também treinou o PSG, onde obteve grande êxito. Com o Chelsea foi campeão da Champions em 2021.

Quem é o dono do Manchester City?

Adversário na semifinal

Bayern de Munique ou Manchester City vão enfrentar na semifinal da Champions o Real Madrid. O time espanhol derrotou o Chelsea nos dois jogos das quartas de final e por isso está com o passaporte carimbado.

O chaveamento da Liga dos Campeões foi definido por sorteio da UEFA em março. Além dos confrontos nas quartas de final, a entidade de futebol também determinou o caminho de cada elenco até a grande final. Isso significa que cada participante já sabe a trajetória que terá de trilhar.

Do outro lado da chave, o Milan aguarda pelo resultado entre Inter de Milão e Benfica.

Escalações de Bayern de Munique x Manchester City

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan; Jack Grealish e Haaland.

O goleiro Neuer segue fora do Bayern, assim como Lucas Hernández.

Para o City, o técnico Guardiola não tem desfalques.

