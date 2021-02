RB Leipzig x Liverpool: onde assistir ao jogo da Champions (16/02)

RB Leipzig e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h, na Puskás Aréna, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Esta é a primeira vez que as equipes se enfrentam na história do futebol. Então, saiba onde assistir ao vivo.

RB Leipzig x Liverpool: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do Facebook da TNT Sports, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT.

Possíveis escalações de RB Leipzig x Liverpool

Para Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, os jogadores Emil Forsberg, Benny Henrichs, Konrad Laimer e Dominik Szoboszlai aparecem indisponíveis por lesões, impossibilitados de jogar.

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño, Olmo; Nkunku, Poulsen.

Klopp possui muitas baixas em seu plantel para o confronto desta terça. Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Naby Keita e Diogo Jota estão todos lesionados, enquanto Fabinho e James Milner aparecem como dúvida.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips (Kabak), Henderson, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Confira os jogos das oitavas da Champions League

Ademais, as oitavas de final da UEFA Champions League também apresenta outros jogos para você acompanhar. Então, confira todos os jogos e horários.

Barcelona x PSG – 17h

Sevilla x Borussia Dortmund – Quarta-feira – 17h

Porto x Juventus – Quarta-feira – 17h

Atlético de Madrid x Chelsea – Terça-feira (23/02) – 17h

Lazio x Bayern de Munique – Terça-feira (23/02) – 17h

Atalanta x Real Madrid – Quarta-feira (24/02) – 17h

Borussia Monchengladbach x Manchester City – Quarta-feira (24/02) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O RB Leipzig aparece em segundo lugar no Campeonato Alemão com quarenta e quatro pontos. Lutando com o Bayern de Munique para obter a liderança, a equipe do Leipzig espera obter um deslize do rival para, assim, chegar até o topo. Além disso, disputa as quartas de final na Copa da Alemanha contra o Wolfsburg.

Enquanto isso, o Liverpool está em 6º lugar com quarenta pontos no Campeonato Inglês. Depois de liderar a competição por diversas rodadas, o time busca retomar a ponta da tabela de qualquer maneira. Ao todo, possui onze vitórias, sete empates e seis derrotas. Na Copa da Inglaterra foi eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final.