Tem jogos da Champions League hoje? Datas das quartas da Liga dos Campeões 23

Tradicionalmente, a terça-feira tem jogos da Champions League, mas como o campeonato entrou em sua reta final, hoje não tem disputa da Liga dos Campeões. Real Madrid, Chelsea, Benfica, Inter de Milão, Manchester City, Bayern de Munique, Milan e Napoli vão jogar as quartas de final da Liga dos Campeões. Somente quatro sobrevivem até a semifinal. Veja quando tem jogo dos principais clubes da Europa.

Quando tem jogos da Champions League?

Os jogos da Champions League retornam no próximo mês, com disputas decisivas nos dias 11 e 12 de abril com os jogos de ida, e 18 e 19 de abril para a volta.

Terça-feira, 11/04 - jogos da Champions League

Manchester City x Bayern de Munique - 17h

Benfica x Inter de Milão - 17h

Quarta-feira, 12/04 | jogos da Champions League

Real Madrid x Chelsea - 17h

Milan x Napoli - 17h

Terça-feira, 18/04 jogos da Champions League

Chelsea x Real Madrid - 17h

Napoli x Milan - 17h

Quarta-feira, 19/04 jogos da Champions League

Bayern de Munique x Manchester City - 17h

Inter de Milão x Benfica - 17h

No Brasil, os jogos da Champions são transmitidos no SBT (TV aberta), TNT e Space (TV paga) e no streaming HBO Max, além da retransmissão gratuita pelo site do SBT (www.sbt.com.br) em todos os estados.

Final da Liga dos Campeões

A primeira mão da semifinal será disputada em 9/10 de maio , seguida pela segunda mão em 16/17 de maio. Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid continuam a ser os principais candidatos a erguer o famoso troféu.

A final da Liga dos Campeões de 2022-23 será realizada no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, em 10 de junho de 2023.

Será a segunda vez que o estádio receberá a final da Liga dos Campeões, depois de servir de palco para a impressionante recuperação do Liverpool por 3 a 0 contra o AC Milan em 2005. Os Reds acabaram vencendo nos pênaltis após um empate de 3 a 3.

A edição de 2023 será a 68ª final da principal competição de clubes da Europa e a 31ª desde que foi rebatizada e reformatada como Liga dos Campeões de seu antigo apelido de Copa da Europa.

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?