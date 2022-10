Onde assistir jogo do Arsenal x PSV hoje na Liga Europa – 20/10/2022

Líder do grupo com nove pontos, o Arsenal precisa da vitória nesta quinta-feira para se classificar com antecedência até a próxima fase da Liga Europa. Pela segunda rodada atrasada, às 14h (Horário de Brasília) no Emirates Stadium. Por isso confira onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, a partida será transmitida em todos os estados do país através somente para quem possui a emissora em sua programação.

Outra opção é sintonizar o Star +, plataforma de streaming disponível somente para assinantes. O sistema reproduz as imagens do futebol através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Para tornar-se membro entre no site www.starplus.com.

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local:

TV: ESPN 4

Online: Star +

Arsenal x PSV na Liga Europa 2022

Líder do Campeonato Inglês com folga, o Arsenal também faz uma brilhante campanha na Liga Europa, já que ocupa a liderança do grupo A com nove pontos em três partidas disputadas. O jogo desta quinta-feira é válido pela rodada que não aconteceu no início da temporada e, por isso, será decisivo para dar a classificação até as oitavas para o Arsenal.

Escalação do Arsenal: Turner; Gabriel Magalhães, Tierney, Holding, White; Xhaka, Lokonga, Vieira; Nketiah, Nelson e Saka.

Do outro lado, o PSV ocupa a vice-liderança do grupo A com 7 pontos, ou seja, acumula duas vitórias e um empate até aqui na fase de grupos. O triunfo nesta quinta-feira é necessário para o elenco holandês tomar a primeira posição do Arsenal e quem sabe lutar na próxima rodada por uma antecipação no seu passaporte até as oitavas de final.

Escalação do PSV: Benítez; Ramalho, Mwene, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman, Simons; Gakpo e Til.

Classificação do grupo A na Liga Europa

O Arsenal lidera o grupo na competição internacional com 9 pontos, dois de vantagem com o PSV até o momento. Se vencer nesta rodada, pode carimbar o seu passaporte até a próxima fase.

Além disso, o elenco inglês também celebra o seu ótimo momento na temporada, já que também faz bom desempenho no Campeonato Inglês.

Para o PSV, os três pontos consideram que vai seguir vivo na luta até o fim da competição, enquanto Bodo/Glimt pode disputar as duas vagas e o Zurich não tem pontos, praticamente desclassificado.

GRUPO A

1 Arsenal – 9 pontos

2 PSV – 7 pontos

3 Bodo/Glimt – 4 pontos

4 Zurich – 0 pontos

