Onde assistir PSV x Bodo/Glimt hoje na Liga Europa e horário (8/9)

PSV e Bodo/Glimt disputam a primeira rodada do grupo A nesta quinta-feira, pela Liga Europa

O PSV estreia na Liga Europa nesta quinta-feira, 8 de setembro, diante do Bodo/Glimt, no Philips Stadion, em Eindhoven, a partir das 13h45 (Horário de Brasília). A partida é válida pela primeira rodada do grupo A na competição e por isso saiba onde assistir PSV x Bodo/Glimt hoje.

Também disputam no grupo A da Liga Europa as equipes de Arsenal e Zurich. Nesta quinta-feira, ambas se enfrentam na Suíça, pela primeira rodada da fase de grupos.

Onde assistir PSV x Bodo/Glimt hoje

O jogo do PSV hoje vai passar no Star +, a partir das 13h45 (horário de Brasília). A plataforma de streaming está disponível em todos os estados do país aos assinantes.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão, a única maneira de curtir todos os lances da partida desta quinta-feira vai ser pelo serviço de streaming, disponível aos assinantes.

O Star + funciona como uma plataforma com filmes, séries e canais de entretenimento e esportes, tendo retransmissão ao vivo dos principais jogos de futebol do mundo.

O aplicativo está disponível no pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV.

PSV x Bodo/Glimt

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda

Arbitragem: Referee Georgi Kabakov

VAR: Marco Fritz

Rodada: Primeira rodada do grupo A

PSV e Bodo/Glimt na temporada

A equipe holandesa tem mostrado bom desempenho neste início de temporada no Campeonato Holandês. Foram cinco rodadas já disputadas, com quatro vitórias e uma derrota, somando 12 pontos na 4ª posição na tabela da classificação. Se vencer nesta quinta-feira pode assumir a liderança do grupo A, torcendo por tropeços dos adversários na rodada.

Fique de olho em: Gakpo e Ghazi.

Para o elenco norueguês, a vice-liderança no Campeonato Noruguês com 41 pontos, somando doze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Por isso, o elenco entra em campo nesta quinta-feira com muita confiança, mesmo após tropeçar na última rodada do torneio nacional. Na Liga Europa não é o favorito, mas pode surpreender.

Fique de olho em: Mvuka

Prováveis escalações de PSV x Bodo/Glimt:

A equipe holandesa tem como desfalque os atletas Vertessen, Marco Júnior, Marco van Ginkel e Madueke, todos por lesões.

Provável escalação de PSV: Benítez; André Ramalho, Max, Obispo, Teze; Veerman, Til, Sangaré; Gakpo, Simons e Ghazi.

Aos visitantes, o plantel de jogadores está completo.

Provável escalação de Bodo/Glimt: Haikin; Sampsted, Amundsen, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Saltnes, Berg; Gronbaek, Salvesen e Mvuka.

Últimos jogos:

PSV:

PSV 7 x 1 Voendam – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Holandês

Twente 2 x 1 PSV – Sábado, 03/09 – Campeonato Holandês

BODO/GLIMT:

FK Jerv 0 x 2 Bodo/Glimt – Sábado, 27/08 – Campeonato Norueguês

Bodo/Glimt 1 x 4 Molde – Sábado, 03/09 – Campeonato Norueguês

Com derrota no fim de semana, confira como foi a última partida do PSV.

