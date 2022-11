Onde assistir sorteio da Liga Europa hoje 2022 e horário ao vivo (07/11)

Na manhã desta segunda-feira, 07 de novembro, a UEFA realiza o sorteio dos playoffs da Liga Europa direto de Nyon, na Suíça às 09h (Horário de Brasília). Dezesseis equipes disputam o mata-mata, incluindo Barcelona e Juventus. Com transmissão ao vivo, saiba como e onde assistir sorteio da Liga Europa hoje

Onde assistir sorteio da Liga Europa hoje ao vivo

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming para assinantes no aplicativo de celular, tablet, computador e smartv.

Para assistir de graça basta acessar o site da UEFA (www.uefa.com/uefaeuropaleague), encontrar a transmissão ao vivo e acompanhar o sorteio nesta segunda.

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: Nyon, na Suíça

Onde assistir: ESPN 4, Star + e site da UEFA

Potes do sorteio da Liga Europa

Dezesseis equipes participam do sorteio dos playoffs na Liga Europa. Os times foram distribuídos em dois potes, de acordo com as suas posições na fase de grupos. A fase dos playoffs foi criada no ano passado pela UEFA.

Como manda o regulamento, os segundos lugares nos grupos da Europa League ficam no pote 1, enquanto os terceiros colocados na Champions vão ao pote 2. Os times do primeiro pote possuem a vantagem de decidir em casa a partida de volta.

Os oito vencedores se juntam aos primeiros colocados dos grupos para as oitavas de final.

POTE 1 (Segundo lugar nos grupos)

Manchester United (ING)

Midtjylland (DIN)

Monaco (FRA)

Nantes (FRA)

PSV (HOL)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Union Berlin (ALE)

POTE 2 (Terceiro lugar na Champions)

Ajax (HOL)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (ALE)

RB Salzburg (AUT)

Sevilla (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Sporting (POR)

Como funciona o sorteio da Liga Europa

O sorteio da Liga Europa tem o mesmo esquema do sorteio da Champions League. As dezesseis equipes são divididas em dois potes, onde os segundos colocados possuem a vantagem no mando de campo.

No grande evento, o apresentador sorteia uma bolinha no pote 1. Depois, tira uma bolinha no pote 2. Os times sorteados foram o confronto nos playoffs. Lembrando que sempre os times do primeiro pote jogam a volta em casa.

A única regra do sorteio da Liga Europa é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como equipes que disputaram o mesmo grupo na fase anterior. Nos playoffs isso não acontece.

Quando começa os playoffs da Liga Europa?

Os playoffs da Liga Europa estão marcados para 16 de fevereiro, ida, enquanto os jogos de volta serão em 23 de fevereiro. sempre às quintas. Lembrando que não tem gol fora de casa.

Já o sorteio das oitavas de final será transmitido em 24 de fevereiro, também em Nyon, na Suíça.

As equipes de Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise já estão classificados para as oitavas.

