Onde vai passar o jogo do Barcelona e Manchester United na Liga Europa (16/02)

Eliminado da Champions League na fase de grupos, o Barcelona chega para disputar a segunda fase da Liga Europa nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, diante do Manchester United às 14h45 (Horário de Brasília). Pode comemorar torcedor, porque o jogo do Barcelona hoje tem transmissão na TV aberta ao vivo em todo o país.

Quem perder nesta quinta não está eliminado da competição. Este é apenas o jogo de ida, ou seja, é o confronto marcado para a próxima quinta-feira, 23 de fevereiro, que vai determinar quem avança para as oitavas.

A partida será transmitida na TV aberta e também nas operadoras de TV por assinatura ao vivo.

Onde assistir jogo do Barcelona x Manchester United hoje

O jogo do Barcelona hoje será transmitido na TV Cultura, ESPN e Star Plus ao vivo às 14h45.

TV ABERTA: o canal da TV Cultura exibe o jogo do Barcelona contra o Manchester United ao vivo e de graça nesta quinta-feira, para todo o Brasil. Basta sintonizar para acompanhar todo o duelo da Liga Europa. A narração é Marco de Vargas e os comentários de Arnaldo Ribeiro.

TV PAGA: na ESPN, o torcedor também pode assistir ao duelo nesta quinta. A emissora é a responsável pelos direitos de transmissão do torneio europeu. Porém, está disponível somente na TV paga.

ONLINE: para quem gosta de assistir tudo pelo celular, o Star Plus é a solução. O serviço de streaming está disponível por pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês. Dá para assistir no computador, pelo site, ou nos aplicativos para dispositivos móveis, desde o telefone até o videogame.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Maurizio Mariani (ITA) Assistentes : Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA) VAR: Massimiliano (Irrati ITA)

Escalações:

Provável escalação do jogo do Barcelona hoje: Ter Stegen; Christensen, Koundé, Araújo, Balde; Kessie, De Jong, Pedri; Gavi, Lewandowski e Raphinha.

Provável escalação do jogo do Manchester United hoje: De Gea; Varane, Luke Shaw, Maguire, Dalot; Casemiro, Fred, Sancho; Bruno Fernandes, Rashford e Weghorst.

Segunda fase da Liga Europa

Dezesseis equipes jogam a segunda fase da Liga Europa, também chamada como playoffs.

O sistema da competição é um pouco diferente da Champions. Na fase de grupos, as equipes que garantem a liderança do grupo avançam direto para as oitavas, enquanto os segundos lugares brigam com os terceiros dos grupos da Liga dos Campeões.

É o sorteio da UEFA que define cada um dos embates. Quem vencer disputará as oitavas com os líderes.

JOGOS DE IDA NA SEGUNDA FASE DA LIGA EUROPA:

Quinta-feira, 16/02:

Barcelona x Manchester United - 14h45

Shakhtar Donetsk x Rennes - 14h45

Ajax x Union Berlin - 14h45

RB Salzburg x Roma - 14h45

Juventus x Nantes - 17h

Sporting x Midtjylland - 17h

Bayer Leverkusen x Monaco - 17h

Sevilla x PSV - 17h

JOGOS DE VOLTA NA SEGUNDA FASE DA LIGA EUROPA:

Quinta-feira, 23/02:

Nantes x Juventus - 14h45

Midtjylland x Sporting - 14h45

Monaco x Bayer Leverkusen - 14h45

PSV x Monaco - 14h45

Roma x RB Salzburg - 17h

Union Berlin x Ajax - 17h

Rennes x Shakhtar Donetsk - 17h

Manchester United x Barcelona - 17h

