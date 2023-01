Lionel Messi x CR7: onde assistir o jogo do PSG e Riyadh All-Star XI

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se encontrarão nesta quinta-feira, 19 de janeiro, quando o Paris Saint-Germain enfrentará um time de estrelas composto por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal na Arábia Saudita. Com o campeão mundial argentino como jogador do PSG e o talismã português jogando agora na Saudi Pro League, o mundo será brindado com uma das maiores rivalidades do futebol.

O jogo do PSG vai começar às 14h, Ambre Godillon e David Butler estarão ao vivo para dar o pontapé inicial no King Fahd Stadium, em Riad. Já a partir das 18h, Lionel Messi , Kylian Mbappé , Neymar Jr , Sergio Ramos e seus companheiros enfrentarão um time comandado por Cristiano Ronaldo.

Onde assistir a Messi x Ronaldo no amistoso - jogo do PSG x Riyadh All-Star XI

O PSG transmite o amistoso mundialmente por seu site oficial e Facebook por US$ 1,99. Quem estiver no Brasil também pode acompanhar nos canais ESPN, na plataforma Star+ e no YouTube do clube francês.

PSG TV : Mundo

: Mundo Facebook : Mundo

: Mundo YouTube : EUA, Canadá, México, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Vietnã, Nigéria, Reino Unido, Suécia e Noruega

: EUA, Canadá, México, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Vietnã, Nigéria, Reino Unido, Suécia e Noruega Twitch : Mundo

: Mundo Tik Tok : China

: China OneFootball: Mundo

A equipe de arbitragem do jogo do PSG será composta por oficiais do Qatar : Abdulrahman Al Jassem será assistido por Taleb Salem Al Marri (primeiro árbitro assistente),Saoud Ahmed Saoud (segundo árbitro assistente) e Khamis Mohamed Al Marri (árbitro assistente de vídeo).

Último jogo de Messi x CR7

É possível que este jogo do PSG seja a última vez que veremos esses dois se enfrentando em campo. O último encontro aconteceu no final de 2020, quando a Juventus goleou o Barcelona por 3 a 0 e Cristiano Ronaldo marcou dois pênaltis, então esses confrontos estão se tornando cada vez mais raros desde o auge de sua rivalidade na La Liga.

Nunca diga nunca, mas não há garantia de que esses dois joguem na mesma liga novamente, então essa pode ser sua última dança como adversários.