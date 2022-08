Jogo do PSG hoje onde assistir ao vivo, escalação e horário (13/08)

O jogo do PSG hoje vai ser contra o Montpellier neste sábado, 13 de agosto, válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. O atual campeão joga em casa, no Parc des Princes, em Paris, a partir das 16h (horário de Brasília). A transmissão do jogo de hoje vai ser no Star +, serviço de streaming por assinatura.

O Paris soma 3 pontos e está na liderança da tabela, enquanto o visitante vem na 4ª posição com 3 pontos.

Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo?

O jogo do PSG hoje vai passar no Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília). Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode acompanhar Neymar e Messi ao vivo através do serviço de streaming, disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou na smart TV.

Pelo site, basta entrar no portal oficial www.starplus.com e ter acesso completo nos pacotes.

Neymar vai jogar hoje?

Sim, Neymar vai jogar hoje contra o Montpellier, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Na rodada passada, o PSG goleou o Clermont por 5 x 0, com gols de Neymar, Hakimi, Marquinhos e dois gols de Messi, incluindo um de bicicleta. Por isso, o brasileiro está praticamente confirmado para o confronto deste sábado, pela segunda rodada da competição francesa.

Com o técnico Christophe Galtier, Neymar continua sendo peça chave no ataque parisiense, assim como era com Pochettino na temporada passada. Além do atacante, Messi também deve estar presente no time titular deste sábado. Mbappé, entretanto, segue como dúvida.

Próximos jogos:

PSG:

Lille x PSG – Domingo, 21/08 às 15h45 – Campeonato Francês

PSG x Monaco – Domingo, 28/08 às 15h45 – Campeonato Francês

MONTPELLIER:

Montpellier x Auxerre – Domingo, 21/08 às 10h – Campeonato Francês

Stade Brestois x Montpellier – Domingo, 28/08 às 10h – Campeonato Francês

Leia também: Quantos gols Cristiano Ronaldo tem pela Seleção de Portugal?