Lyon x Saint-Étienne: onde assistir ao vivo e horário hoje – 21/01

Em duelo de gigantes, as equipes de Lyon x Saint-Étienne entram em campo nesta sexta-feira, 21/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Francês no Parc Olympique Lyonnais. O jogo do Lyon hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do Lyon hoje?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Francês, a partida começa às 17h desta sexta-feira (horário de Brasília), 21 de janeiro de 2022, no Parc Olympique Lyonnais, na cidade de Lyon, na França.

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Lyon x Saint-Étienne:

Jérôme Boateng está suspenso, enquanto Slimani, Ekambi, Jason Denayer, Diomande, Emerson e Jeff Reine-Adelaide permanecem indisponíveis.

Do outro lado, o time verde não contará com Boudebouz, Hamouma, Sissoko, Trauco, Neyou, Moukoudi, Bouanga, Sow e Khazri.

Provável escalação de Lyon: Lopes; Lukeba, Silva, Dubois; Henrique, Bruno Guimarães, Caqueret, Dubois; Lucas Paquetá, Aouar; Dembele

Provável escalação de Saint-Étienne: Bernardoni; Maçon, Bakayoko, Nade, Gabriel Silva, Timothée; Camara, Thioub, Youssof, Aouchiche; Krasso

Como estão as equipes na temporada?

O Lyon vem de uma sequência de cinco partidas sem perder, contabilizando quatro empates e uma vitória, ocorrida na última roda diante do Troyes. Agora, entra novamente em campo para buscar os três pontos enquanto busca se afastar da zona de rebaixamento. Na tabela, está em 11º com 28 pontos.

Enquanto isso, o Saint-Étienne é o atual lanterna do Campeonato Francês. Com 12 pontos, o elenco verde tem duas vitórias somente, seis empates e doze derrotas na temporada. Entretanto, mesmo se vencer o confronto desta sexta-feira ainda não deixa a última posição.

Relembre como foi o último jogo entre Lyon x Saint-Étienne.

Leia também:

Assista ao trailer do show do intervalo no Super Bowl 2022