Onde assistir Nantes x Lille ao vivo hoje, horário e escalação (12/8)

Equipes disputam a segunda rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

O torcedor quer saber onde assistir Nantes x Lille ao vivo hoje, sexta-feira em 12 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Os times entram em campo no Stade de la Beaujoire, em Nantes, a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

O Nantes soma 1 ponto e está na 12ª posição da tabela. Já o Lille está em terceiro lugar com 3 pontos, atrás do líder PSG e o vice Olympique de Marseille.

Onde assistir Nantes x Lille hoje ao vivo

O jogo terá transmissão da EPSN 4 e Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de transmissão no Campeonato Francês, o canal da ESPN é quem vai transmitir o jogo nesta sexta-feira. A emissora só pode ser encontrada em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o torcedor sintonizar o serviço de streaming do Star +, disponível somente para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. Os pacotes estão disponíveis para compra no site, com valores entre R$32,90 até R$55,90.

Data: Sexta-feira, 12/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Jogos do Campeonato Francês hoje

A nova temporada do Campeoanto Francês, ou Ligue 1, começou em todo o vapor. As disputas prometem grandes emoções nesta segunda rodada, com início nesta sexta-feira, seguindo até o domingo, dia 14 de agosto.

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança facilmente, enquanto Olympique disputa um novo confronto para tentar alcançar a posição. O Lille vem em terceiro, depois de estrear com vitória.

Confira todos os jogos da segunda rodada do Campeonato Francês hoje.

Sexta-feira (12/08): – Onde assistir Nantes x Lille

Nantes x Lille – 16h

Sábado (13/08):

Monaco x Rennes – 12h

PSG x Montpellier – 16h

Domingo (14/08):

Lorient-Bretagne x Lyon – 08h

Reims x Clermont – 10h

Ajaccio x Lens – 10h

Auxerre x Angers – 10h

Troyes x Toulouse – 10h

Nice x RC Strasbourg – 12h

Stade Brestois x Olympique – 15h45

