O que acontece se o Brasil feminino perder para Panamá na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira de futebol feminino estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 24/07, às 08h, contra o Panamá na primeira rodada da fase de grupos. A torcida é grande para a equipe continuar na disputa na busca do primeiro título, mas o que acontece se o Brasil perder hoje?

O Brasil feminino é eliminado se perder para o Panamá?

Se a Seleção Brasileira de futebol feminino perder para o Panamá na estreia ela não é eliminada da Copa do Mundo. Este é apenas o primeiro jogo da fase de grupos e nenhum time sai da competição se perder.

O que acontece, entretanto, é que o Brasil feminino deixa de somar pontos importantes na fase de grupos. Integrando o grupo F ao lado da Jamaica, França e Panamá, as seleções vão se enfrentar por três rodadas onde cada vitória dá três pontos e o empate um. Os dois primeiros vão para as oitavas de final.

Por isso, perder para o Panamá deixará o caminho das brasileiras até a próxima etapa ainda mais complicado. Cada ponto é importante até a final.

O Brasil feminino nunca venceu a Copa do Mundo. No entanto, disputou todas as oito edições do torneio da FIFA e só chegou na final uma vez, em 2007, derrotado pela Alemanha. Esta foi a melhor campanha do Brasil.

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil feminino está no grupo F com Jamaica, França e Panamá. São três rodadas em pontos corridos, onde os dois melhores avançam para as oitavas de final.

Os jogos serão transmitidos nos canais Globo e Sportv, além das plataformas CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE para todo o país.

Brasil x Panamá - 1ª rodada do grupo F

Data: segunda-feira, 24/07

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

Brasil x França - 2ª rodada do grupo F

Data: sábado, 29/07

Horário: 07h

Local: Estádio Brisbane

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

Brasil x Jamaica - 3ª rodada do grupo F

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h

Local: Estádio Melbourne Rectangular

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

A Marta foi convocada para a Seleção Brasileira?

A Rainha Marta vai jogar a Copa do Mundo de futebol feminino porque foi convocada pela técnica Pia Sundhage. A jogadora do Orlando Pride vai disputar a sua sexta edição do torneio da FIFA em busca do primeiro título.

Ainda não dá para saber se Marta será titular nos confrontos do Brasil feminino pela fase de grupos. Isso porque a jogadora vem de lesão e, por isso, ficou fora da Finalíssima contra a Inglaterra este ano.

Marta, 37 anos, é a maior artilheira das Copas com 17 gols, ultrapassando o alemão Klose. A jogadora vai defender a Seleção Brasileira na Austrália e Nova Zelândia pela última vez em sua carreira já que, em entrevista ao programa Esporte Espetacular, na Globo, revelou o sonho de ser mãe, pronta para conciliar o seu legado de Rainha.

Marta estreou na Copa do Mundo em 2003, com apenas 17 anos em vitória contra a Coreia do Sul por 3 a 0, na primeira rodada da competição.

Além de Marta, a treinadora Pia também confirmou na convocação as atletas Debinha, Bia Zaneratto, Ary Borges, Andressa Alves e Debinha.

