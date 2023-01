Onde assistir jogo da Inter de Milão x Atalanta hoje na Copa da Itália 2023

Nesta terça-feira, 31 de janeiro, o jogo da Inter de Milão vai ser contra a Atalanta nas quartas de final da Copa da Itália pela temporada. O Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, será o palco do clássico de futebol italiano a partir das 17h (horário de Brasília). Quem vencer nesta terça avança para a semifinal da competição italiana.

O jogo da Inter de Milão hoje tem transmissão da ESPN 2 e Star Plus ao vivo.

Os canais ESPN são os donos dos direitos de imagens da Copa da Itália na temporada. Isso significa que só as emissoras podem transmitir os jogos da competição, desde a primeira rodada até a final.

No entanto, o canal só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO por assinatura. O torcedor deve obtê-lo na programação para assistir ao vivo.

Dá para assistir no televisor em qualquer estado do Brasil ao vivo.

Como assistir o o jogo da Inter de Milão hoje no Star + no celular online

O Star Plus é um serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura da Walt Disney Company. Dá para assistir ao jogo da Inter de Milão hoje na Copa da Itália ao vivo na plataforma.

O torcedor que já é assinante pode acessar o aplicativo no dispositivo móvel, Android ou iOS, ou na smartv e videogames. Mas para se tornar membro é só entrar no site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote.

Dá para assistir no computador ou nos aplicativos de dispositivos móveis.

Perguntas frequentes de como assistir jogos no Star +

Qual o valor do Star Plus?

O Star Plus oferece três diferentes pacotes: a assinatura normal do Star + sai por R$ 32,90. O combo em conjunto com a plataforma Disney+ é R$ 45,90 por mês. Já o pacote com Star Plus, Disney+ e Lionsgate+ fica R$ 55,90 por mês.

Quem tem ESPN tem Star Plus?

Não necessariamente. Quem é assinante só da TV paga não tem o acesso gratuito na plataforma. É preciso se tornar assinante para assistir a programação do streaming.

Quais plataformas tem Star Plus?

No computador dá para sintonizar no do Chrome OS, MacOS e Windows PC. Na smartv as opções são Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, TVs LG e Samsung.

Nos videogames os modelos compatíveis são PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Os celulares e tablets disponíveis são Tablets Amazon Fire, celulares Android, iPhone e iPad.

Escalações de Inter de Milão x Atalanta

Provável escalação do jogo da Inter de Milão hoje: Onana; Acerbi, Darmian, Bastoni; Gagliardini, Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martinez.

Provável escalação do jogo da Atalanta hoje: Musso; Rafael Tolói, Djimsiti, Scalvini; De Roon, Hateboer, Koopmeiners, Maehle; Boga, Lookman e Hojlund.

Quartas de final da Copa da Itália

Além do jogo da Inter de Milão e Atalanta nesta terça-feira, confira outros embates das quartas de final da Copa da Itália na temporada.

Terça-feira, 31/01:

Inter de Milão x Atalanta - 17h

Quarta-feira, 01/02:

Fiorentina x Torino - 14h

Roma x Cremonese - 17h

Quinta-feira, 02/02:

Juventus x Lazio - 17h

