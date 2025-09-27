Onde assistir jogo do Fortaleza x Sport no Brasileirão (27/09/25)

Jogo é entre os times com as piores classificações do Brasileirão 2025

Fortaleza e Sport e se enfrentam neste sábado, 27 de setembro, em partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. A bola rola às 16h do horário de Brasília, na Arena Castelão, com transmissão na TV fechada.

Qual canal assistir Sport x Fortaleza ao vivo?

O confronto entre as equipes não terá transmissão da tv aberta, mas o torcedor pode acompanhar ao vivo pelo Premiere.

O Sport é o último colocado na tabela, e se não se recuperar nas próximas rodadas, tem grandes chances de ser rebaixado. O Fortaleza também está em uma situação complicada, em 19º lugar.

Veja a chance do Sport ser rebaixado para série B em 2025.

Jogam nesta primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.

Qual a provável escalação da partida?

Em busca do triunfo na 25ª rodada do Brasileiro Série A. Confira abaixo as prováveis escalações:

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón, Bruno Pacheco; Sasha, Matheus Pereira, Crispim; Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

O torcedor pode assistir jogo do Sport x Fortaleza ao vivo por meio do Premiere, canal pay-per-view que exibe então todas as partidas do campeonato