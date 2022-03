Onde assistir jogo do Vasco x Flamengo hoje e horário da semifinal

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h, pelo primeiro jogo da semifinal, no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã. Então, saiba onde assistir ao jogo do Vasco x Flamengo hoje.

Depois de ser eliminado na Copa do Brasil, o Vasco precisa da vitória para se redimir com a torcida buscando a grande classificação na final. Contudo, os flamenguistas vem de goleada em cima do Bangu na última rodada e estão cheios de confiança.

Onde assistir jogo do Vasco x Flamengo?

A partida entre Vasco e Flamengo tem transmissão ao vivo do serviço de streaming Cariocão Play, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através das plataformas Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, Twitch e Youtube.

Como estão as equipes na temporada?

O Vasco terminou em terceiro lugar com 22 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou uma e perdeu apenas três pela temporada, acumulando o saldo de gols 8. Disputou a liderança e chegou a ocupar a ponta, mas logo foi destronado pelo Fluminense.

O grupo precisa da vitória em seu favor para sair na frente principalmente porque joga em casa. Na última semana, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense.

Do outro lado, o Flamengo mantém-se 100% confiante logo depois de fazer cinco gols em cima do Bangu, pela última rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro terminou em segundo lugar com 26 pontos, contabilizando oito vitórias, dois jogos empatados e uma derrota.

Agora, entra com toda a força necessária para levar para casa o resultado positivo.

Possíveis escalações de Vasco x Flamengo

Ulisses, Sarrafiore e Getúlio são os únicos lesionados no elenco do Vasco.

Provável Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Juninho, Zé Gabriel, Bruno Nazário, Nene; Gabriel Pec e Raniel.

Para o técnico português do Flamengo, Paulo Sousa, o zagueiro Rodrigo Caio é o único desfalque.

Provável Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Fabríci, David Luiz, Filipe Luís, Rodinei; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Último jogo Vasco x Flamengo

A última vez que Vasco e Flamengo se enfrentaram foi neste mesmo ano, no dia 6 de março, pela 10ª rodada da temporada 2022 do Campeonato Carioca. O jogo terminou com vitória do Rubro-Negro, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta. Gabriel Pec descontou.

Confira no vídeos os melhores momentos do último jogo.

Semifinal do Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca é dividido em três partes: a Taça Guanabara, as semifinais do Carioca e Taça Rio. Na primeira, o Fluminense foi campeão, enquanto Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo jogam as semifinais .

Já Resende, Audax, Nova Iguaçu e Portuguesa disputam a Taça Rio.

A seguir, confira todos os jogos.