Torcedor pode assistir ao duelo desta quarta-feira, no Campeonato Pernambucano, pela TV aberta e no serviço de streaming

Onde assistir o jogo do Náutico x Salgueiro hoje no Pernambucano - 05/04

Onde assistir o jogo do Náutico x Salgueiro hoje no Pernambucano – 05/04

O Náutico mira a classificação na semifinal do Campeonato Pernambucano! Nesta quarta-feira (05) recebe o Salgueiro para disputar a segunda fase em partida única, com início às 20h (Horário de Brasília). O jogo do Náutico vai ser no Estádio dos Aflitos, em Recife, com transmissão ao vivo.

Quem vencer se classifica para a semifinal do Pernambucano. Confira o texto para saber quem vai ser o adversário na etapa final.

Onde vai passar o jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico e Salgueiro hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol e streaming DAZN ao vivo.

O torcedor tem que sintonizar o pay-per-view Nosso Futebol, pacote de canais à venda nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra na mensalidade. Quem já tem o PPV pode assistir de graça no Now, Sky Play e DTVGO.

Outra opção é o DAZN, serviço de streaming. Só quem é assinante tem acesso ao catálogo de esportes.

Chaveamento da segunda fase

A fase eliminatória do Campeonato Pernambucano parece complexa, mas é mais simples do que parece. O portal DCI te ajuda a entender como funciona.

Na primeira fase (aquela que disputam treze times), o primeiro e o segundo colocado se classificam para a semifinal de maneira direta. Enquanto isso, do 3º ao 6º colocado disputam a fase playoff, também conhecida como a segunda fase do Pernambucano.

Em partida única, o terceiro lugar joga contra o sexto, enquanto o quarto enfrenta o quinto. Os dois vencedores vão para a semifinal com o chaveamento já definido pela Federação Pernambucana de Futebol.

SEGUNDA FASE:

Náutico x Salgueiro - Quarta-feira, 05/04 às 20h

Petrolina x Santa Cruz - Terça-feira, 04/04 às 16h30

SEMIFINAL:

Sport x Petrolina ou Santa Cruz - Sexta-feira, 07/04 àS 16h30

Retrô x Náutico ou Salgueiro - Sábado, 08/04 às 16h30

VEJA TAMBÉM: Origem do apelido Lampions League

Escalações de Náutico x Salgueiro

Dado Cavalcanti, treinador do Náutico, vai manter a escalação titular para a decisão desta quarta-feira.

Já Marcos Tamandaré não poderá utilizar Kelsen. Ele foi expulso na última rodada da primeira fase e não pode entrar em campo. O regulamento prevê que todos os cartões amarelos são zerados, mas não os vermelhos.

Náutico: Cássio; Diego Ferreira, Denilson, Odivan, Mateus Cocão; Gauto, Souza, Lucas Paraíba; Régis Tosatti, Paul Villero e Júlio.

Salgueiro: César Tanaka; Gabriel Fonseca, Leonardo, Wesley; Hebert, Tony, Denilton; Palominha, Gaspar, Odilávio, Pedro Talisca.

Os números do Náutico na primeira fase do Campeonato Pernambucano 2023. 🐭🔴⚪️ pic.twitter.com/IGGxCkEb4V — Náutico (@nauticope) April 3, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Náutico hoje contra o Salgueiro é Michelangelo Almeida. Os assistentes vão ser Marcelino Castro e Victor Lavôr. O quarto árbitro determinado foi Anderson Marques.

Enquanto isso, o responsável pelo VAR será José Woshington, com o assistente Francisco Chaves. Através de audiência pública, a Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE) escolhe todos os árbitros para as decisões do Campeonato Pernambucano da temporada.

Leia também: Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos do campeonato