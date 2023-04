Onde assistir Tacuary x RB Bragantino ao vivo na Sul-Americana - 06/04

Na temporada passada, o RB Bragantino foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Este ano, o elenco joga a Copa Sul-Americana, começando nesta quinta-feira (06), contra o Tacuary. Com início às 21h (horário de Brasília), o embate do Tacuary x RB Bragantino será no Estádio Defensores del Chaco.

O Bragantino está no grupo C da Sul-Americana junto com Tacuary, Estudiantes e Oriente Petrolero.

Assistir Tacuary x RB Bragantino ao vivo hoje

O canal ESPN 4 e o Star Plus exibirão Tacuary x RB Bragantino nesta quinta-feira. O duelo da Sul-Americana será transmitido ao vivo para todo o Brasil.

Além de ver o jogo no estádio, o torcedor do Braga pode assistir na ESPN ou pelo serviço de streaming. São três planos diferentes em valores alternados por mês, onde o torcedor tem acesso à filmes, séries e esportes ao vivo.

Com a tecnologia crescendo mais e mais, o torcedor ganha mais uma opção para acompanhar a Sul-Americana.

Grupo C da Sul-Americana

Além do Bragantino e Tacuary, do Paraguai, também fazem parte do grupo C da Copa Sul-Americana os elencos de Estudiantes, da Argentina.

A fase de grupos é formada por seis rodadas, onde cada time joga seis vezes, três dentro de casa e três fora contra o mesmo rival. Somente o primeiro colocado vai para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

GRUPO C

1 Estudiantes

2 Oriente Petrolero

3 RB Bragantino

4 Tacuary

Contratações do Bragantino para 2023

Começando pelo treinador, o Bragantino trouxe um grande pacote de reforços para compor o elenco desta temporada. O time disputou o Campeonato Paulista e foi eliminado na Copa do Brasil, mas tem pela frente o Brasileirão e Sul-Americana.

O clube anunciou Pedro Caixinha para o lugar de Maurício Barbieri. O comandante assumiu o Vasco e, desde então, o técnico português é quem está no comando do elenco paulista. Esta é a primeira vez de Pedro no futebol brasileiro.

Para compor o time, a diretoria do Massa Bruta trouxe o lateral esquerdo Juninho Capixaba, ex-Fortaleza, o zagueiro Eduardo Santos, do Slavia Praga, o volante Matheus Fernandes, do Palmeiras, e o atacante Thiago Borbas, do River Plate do Uruguai.

Tem também a contratação de Eduardo Sasha, ex-Atlético Mineiro, o atacante Ignacio Laquintana, do Peñarol, e Mosquera, do Envigado.

