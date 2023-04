Qual canal vai transmitir o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana 2023

O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana da temporada nesta quinta-feira, 6 de abril, contra o Tigre, em confronto válido pela primeira rodada do grupo D. O jogo do São Paulo hoje vai começar às 21h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, na Argentina.

Onze anos depois, Tigre e São Paulo se reencontram após a final polêmica da Sul-Americana de 2012, que resultou no título do Tricolor. No segundo tempo, os jogadores do clube argentino não voltaram para jogar o segundo tempo.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje?

A ESPN transmite na TV fechada o jogo de estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana de futebol nesta quinta-feira.

O duelo tem início às 21h, horário de Brasília, no Estádio José Dellagiovanna, na Argentina. Válido pela primeira rodada da fase de grupos, os times estão no grupo D.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. É necessário obter a emissora na programação.

Como assistir São Paulo online hoje

Para assistir o jogo do São Paulo hoje na internet, o torcedor deve acessar o Star Plus, plataforma de streaming por assinatura.

Três opções de pacotes estão disponíveis para assinatura. O Star+ sai por R$ 32,90 por mês, enquanto o combo com o Disney+ sai por R$ 45,90 e com o Lionsgate+ fica por R$ 55,90 por mês.

Dá para assistir no celular, tablet, smartv e até no computador.

Arbitragem

O árbitro uruguaio Esteban Ostojich vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra o Tigre, válido pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Os auxiliares vão ser Nicolas Taran e Horacio Ferreiro, também do Uruguai.

O quarto árbitro definido foi Andres Matonte, enquanto no VAR, o árbitro de vídeo, o comando fica com o chileno Angelo Hermosilla.

Todos os jogos da competição terão VAR.

Guia do Brasileirão 2023

Escalações de Tigre x São Paulo

O treinador do Tigre, Diego Hernán Martínez, não tem desfalques para o jogo desta quinta-feira.

Do outro lado, Rogério Ceni não poderá contar com Calleri e Diego Costa pois foram expulsos na final do ano passado contra o Independiente del Valle. Galoppo, Ferraresi, Moreira, Igor Vinícius, Gabriel Neves e Wellington estão indisponíveis mas por lesões.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Blondel, Aguillera, Luciatti, Montoya; Castro, Prediger, Molinas; Menossi, Retegui e Colidio.

São Paulo: Rafael; Beraldo, Arboleda, Alan Franco; Nathan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Caio Paulista, David e Luciano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Jogos do São Paulo na Sul-Americana

O São Paulo terá seis compromissos na fase de grupos da Copa Sul-Americana, três em casa e três fora contra o Tigre, Academia Puerto Cabello e Tolima.

Acompanhe o calendário para não perder nenhum desafios do Tricolor Paulista.

Tigre x São Paulo - 1ª rodada

Quinta-feira, 06/04 às 21h

São Paulo x Puerto Cabello - 2ª rodada

Terça-feira, 18/04 às 21h30

Tolima x São Paulo - 3ª rodada

Terça-feira, 02/05 às 19h

Puerto Cabello x São Paulo - 4ª rodada

Terça-feira, 23/05 às 21h30

São Paulo x Tolima - 5ª rodada

Quinta-feira, 08/06 às 19h

São Paulo x Tigre - 6ª rodada

Terça-feira, 27/06 às 21h30

