Onde vai passar Defensa y Justicia x América MG hoje na Sul-Americana - 19/04

Esta vai ser a primeira vez que os times se enfrentam na história do futebol

O América MG busca os três pontos nesta quarta-feira, 19 de abril, contra o Defensa y Justicia para continuar na liderança do grupo F na Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h, no Estádio Norberto Tomaghello e a transmissão vai ser no Paramount+ ao vivo.

O Coelho estreou com vitória diante do Penarol, enquanto o time argentino perdeu para o Millonarios.

Assistir jogo do América MG hoje no Paramount+

A partida entre Defensa y Justicia x América MG hoje terá transmissão no Paramount Plus ao vivo às 21h para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível para assinantes.

Nenhum canal de TV vai exibir o duelo da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. A única maneira de torcer é através do serviço de streaming. É importante saber que, para ter acesso à programação, você precisa se tornar membro da plataforma.

Pagando R$ 19,90 por mês dá para assistir o jogo do América MG e muitas películas no site (paramountplus.com) ou aplicativos para o celular, Android ou iOS, tablet e smartv's se o aparelho for compatível.

Entre no site do Paramount+ ou no dispositivo móvel, clique em "entrar" e insira o email com a senha.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Norberto Tomaghello, na Argentina

Onde assistir: Paramount+

Escalações de Defensa y Justicia x América MG

O técnico Vagner Mancini, do América, poderá contar com Aloísio, que ficou fora na estreia do Brasileirão contra o Fluminense, e Benítez.

Já o Defensa não tem novas baixas em seu plantel.

Defensa y Justicia: Unsain; Malatini, Sant'Anna, Cardona, Soto; Tripichio, López, Togni, Barbona; Nicolás Fernándz e Solari.

América MG: Matheus Cavichioli; Iago Maidana, Éder, Marlon, Arthur; Alê, Juninho, Martinez; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani.

Como funciona a Sul-Americana em 2023?

A Copa Sul-Americana é a competição secundária no futebol sul-americano. Organizada também pela Conmebol, o torneio é disputado anualmente entre equipes de todos os países no continente.

Antes da bola rolar na fase de grupos, a primeira fase preliminar é realizada. São dezesseis vagas, enquanto os eliminados da terceira fase da Pré-Libertadores também se garantem.

Sendo assim, trinta e dois times jogam a fase de grupos. Eles são divididos em oito grupos de quatro, onde se enfrentam entre si por seis rodadas por duas vezes, uma como mandante e a outra visitante. O líder de cada chave se classifica para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar avança para a segunda fase diante dos terceiros dos grupos da Libertadores.

Os vencedores vão para as oitavas de final. Daí, vem as quartas de final, semifinal e a final, única fase jogada em partida única no mata-mata.

Classificação do grupo F

Após a primeira rodada da Copa Sul-Americana, o América tomou a liderança do grupo com três pontos. O Millonarios venceu o Defensa y Justicia e por isso ocupa a segunda posição.

Dependendo do resultado na segunda rodada, o grupo pode ter um novo líder. Peñarol e Defensa y Justicia buscam os primeiros pontos esta semana.

GRUPO F

1 América MG - 3 pontos

2 Millonarios - 3 pontos

3 Peñarol - 0 pontos

4 Defensa y Justicia - 0 pontos

