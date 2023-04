Onde vai passar Gil Vicente x Sporting hoje ao vivo e escalações (05/04)

Em duelo atrasado da 25ª rodada do Campeonato Português, as equipes de Gil Vicente x Sporting se enfrentam nesta quarta-feira, 05 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos. A bola vai rolar entre os dois elencos às 16h15 (horário de Brasília). As escalações e como assistir ao vivo você confere no texto.

Os anfitriões ocupam a 13ª posição com 29 pontos, enquanto o Sporting segue em quarto lugar com 53 pontos, tendo dezoito pontos a menos que o líder.

Onde assistir Gil Vicente x Sporting hoje ao vivo

O Star Plus vai transmitir o jogo do Gil Vicente x Sporting hoje no Campeonato Português. O duelo nesta quarta-feira não vai passar em nenhum canal de televisão.

Caso tenha assinatura na plataforma, dá para assistir ao embate no aplicativo do celular, tablet ou smartv, além do site (starplus.com). Não tem como assistir ao catálogo de filmes e canais ao vivo de graça, tem que ter a assinatura mensal por valores diferentes em cada pacote.

Quem é o artilheiro do Sporting?

Pedro Gonçalves é o artilheiro do Sporting no Campeonato Português com 12 gols marcados em 24 partidas. O atleta veste a camisa do clube português desde 2020, quando transferiu-se do Famalicão para Lisboa.

A artilharia do torneio está dividida entre João Mário, e Gonçalo Ramos, ambos do Benfica, com 17 gols cada. Em segundo lugar vem Taremi, do Porto, com 13 gols, empatado com Fran Navarro, do Gil Vicente.

Pedro é o terceiro lugar na lista de artilheiros da Liga Portugal.

Como foi o jogo no primeiro turno?

No primeiro turno do Campeonato Português, o Sporting venceu o Gil Vicente por 3 a 1, no Estádio de Alvalade, pela oitava rodada.

O jogo foi disputado em 30 de setembro de 2022, na temporada atual. Os gols foram de Morita, Pedro Gonçalves e Rochinha, enquanto Fran Navarro descontou aos visitantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Escalações de Gil Vicente e Sporting

Fran Navarro é o artilheiro do Gil Vicente na temporada. O atacante será titular no jogo desta quarta-feira.

Do outro lado, o técnico Rúben Amorim está sendo sondado pelo Chelsea, que está sem treinador após a demissão de Graham Potter. O jornal português "A Bola" o treinador sportinguista está sendo cogitado no clube de Londres.

Gil Vicente: Andrew; Adrián Marin, Fernandes, Tomás Araujo, José Carlos; Carvalho, Tiba, Murilo, Fujimoto; Boselli e Fran Navarro.

Sporting: Adán; Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Nuno Miguel, Ugarte, Arthur Gomes; Edwards, Paulinho e Francisco Trincão.

