Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje x Bahia em Aracaju (9/8)

Chegou o mata-mata do Brasileiro feminino

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje Crédito: Pixabay

Bahia e Corinthians se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, em jogo de ida das quartas de final do Brasileirão feminino. O jogo acontece no Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão, em Aracaju, a partir das 18h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?

O jogo do Corinthians feminino hoje, 9, vai ter transmissão no SporTV. A plataforma GloboPlay transmite para assinantes no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson.

O Bahia tem Yanne; Camila Santos, Tchula, Natalie Nalon e Aryane; Vilma, Suelen, Ju Oliveira e Rhaizza; Luana Rodrigues e Giovanna.

O que é o Brasileirão Feminino 2025?

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 é a principal disputa da modalidade no Brasil. Reunindo dezesseis equipes, a primeira divisão traz confrontos e muita rivalidade pelos gramados do país em cada nova rodada.

Nas quartas de final, o sistema de ida e volta é adotado, sem o critério de gol qualificado como o critério de desempate, além do mando de campo com os times de melhor campanha sempre nas partidas de volta.

O jogo de volta das quartas vai ser no dia 15 de agosto, no Pacaembu.

Jogos das quartas de final do Brasileirão feminino

Quartas 1

Ida: 10/08 – 10:30 – Canindé
Bragantino x Cruzeiro

Volta: 17/08 – 10:30 – Independência
Cruzeiro x Bragantino

Quartas 2

Ida: 10/08 – 10:30 – Raulino de Oliveira
Flamengo x Palmeiras

Volta: 17/08 – 10:30 – Arena Barueri
Palmeiras x Flamengo

Quartas 3

Ida: 09/08 – 18:00 – Batistão (SE)
Bahia x Corinthians

Volta: 15/08 – 21:00 – Pacaembu
Corinthians x Bahia

Quartas 4

Ida: 09/08 – 15:30 – Fonte Luminosa
Ferroviária x São Paulo

Volta: 16/08 – 16:00 – Morumbis
São Paulo x Ferroviária

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

