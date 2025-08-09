Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje x Bahia em Aracaju (9/8)
Chegou o mata-mata do Brasileiro feminino
Bahia e Corinthians se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, em jogo de ida das quartas de final do Brasileirão feminino. O jogo acontece no Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão, em Aracaju, a partir das 18h (de Brasília).
Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?
O jogo do Corinthians feminino hoje, 9, vai ter transmissão no SporTV. A plataforma GloboPlay transmite para assinantes no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo.
Corinthians deve levar a campo as jogadoras Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson.
O Bahia tem Yanne; Camila Santos, Tchula, Natalie Nalon e Aryane; Vilma, Suelen, Ju Oliveira e Rhaizza; Luana Rodrigues e Giovanna.
O que é o Brasileirão Feminino 2025?
O Campeonato Brasileiro Feminino A1 é a principal disputa da modalidade no Brasil. Reunindo dezesseis equipes, a primeira divisão traz confrontos e muita rivalidade pelos gramados do país em cada nova rodada.
Nas quartas de final, o sistema de ida e volta é adotado, sem o critério de gol qualificado como o critério de desempate, além do mando de campo com os times de melhor campanha sempre nas partidas de volta.
O jogo de volta das quartas vai ser no dia 15 de agosto, no Pacaembu.
Jogos das quartas de final do Brasileirão feminino
Quartas 1
Ida: 10/08 – 10:30 – Canindé
Bragantino x Cruzeiro
Volta: 17/08 – 10:30 – Independência
Cruzeiro x Bragantino
Quartas 2
Ida: 10/08 – 10:30 – Raulino de Oliveira
Flamengo x Palmeiras
Volta: 17/08 – 10:30 – Arena Barueri
Palmeiras x Flamengo
Quartas 3
Ida: 09/08 – 18:00 – Batistão (SE)
Bahia x Corinthians
Volta: 15/08 – 21:00 – Pacaembu
Corinthians x Bahia
Quartas 4
Ida: 09/08 – 15:30 – Fonte Luminosa
Ferroviária x São Paulo
Volta: 16/08 – 16:00 – Morumbis
São Paulo x Ferroviária